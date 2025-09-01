Tuy nhiên, không nhiều người biết tay nắm phía trên cửa xe dùng để làm gì. Nhiều người lầm tưởng bộ phận này chỉ để bám vào khi xe vào cua gấp hay chạy tốc độ cao. Nhưng thực tế, mục đích chính của tay nắm cửa không phải vậy.

Công dụng thật sự của tay nắm trên xe ô tô

Tay nắm cửa trên trần xe là chi tiết đã tồn tại hàng thập kỷ. Ảnh: Slashgear

Theo các chuyên gia từ Check This Car, tay nắm chủ yếu được sử dụng để mọi người có thể lên xuống xe dễ dàng hơn, đặc biệt hữu ích với người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ hành khách giữ thăng bằng khi đi trên đường địa hình gồ ghề hoặc khi xe phanh gấp.

Một công dụng khác ít ai để ý, nhờ được tích hợp thêm móc treo, tay nắm còn có thể dùng để treo quần áo, túi xách, giúp đồ đạc không bị nhăn hay bẩn trong quá trình di chuyển.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên lạm dụng tay nắm làm điểm neo để bám vào khi xe đang chạy. Nguyên nhân là vì vị trí tay nắm thường trùng với nơi đặt túi khí rèm bên. Nếu túi khí bung, tay bám vào có thể cản trở quá trình triển khai, thậm chí gây chấn thương.

Tay nắm trong xe không đủ chắc chắn để chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể người trưởng thành. Ảnh: Mentalfloss

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tay nắm ban đầu không được thiết kế để hỗ trợ việc lên xuống xe mà chỉ nhằm giúp hành khách ổn định tư thế ngồi và tăng độ chắc chắn khi đi địa hình xấu. Ngoài ra, chúng cũng không đủ chắc chắn để chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể người trưởng thành, do đó người dùng cần lưu ý.

Tại sao không có tay nắm ở phía người lái?

Về lý do tại sao các hãng xe lại không trang bị tay nắm ở bên cửa phía người lái. Theo Nodum.org, người lái luôn đặt tay trên vô lăng vì thế vô lăng có thể hoạt động như một tay nắm tạm thời. Thêm vào đó, những tài xế có xu hướng nắm tay nắm khi lái xe thường chỉ lái bằng một tay, điều này có thể gây ra mối lo ngại về an toàn.

Ngoài ra, không phải tất cả xe đều có tay nắm và ngay cả những xe có tay nắm cũng không phải lúc nào chúng cũng được đặt phía trên cửa xe. Chẳng hạn, một số mẫu coupe của BMW như BMW 4-Series loại bỏ hoàn toàn chi tiết này để giữ đường mái xe thấp và thiết kế thể thao hơn.

Các tay nắm được bố trí ở các vị trí khác nhau trên xe thay vì phía trên cánh cửa. Ảnh minh họa

Ở phân khúc xe địa hình, Mercedes-Benz G-Class đắt tiền lại đi ngược xu hướng, trang bị thêm cả tay nắm phía trên cửa lẫn và một tay nắm thứ hai được bắt vít trực tiếp vào bảng điều khiển phía trước để hành khách có điểm tựa khi off-road.

Một số hãng như Porsche hay Chevrolet lại thể hiện sự sáng tạo. Porsche Cayenne đặt tay nắm ở bệ điều khiển trung tâm, còn Chevrolet Corvette từng loại bỏ tay nắm này ở thế hệ C8 nhưng nhiều khả năng sẽ đưa trở lại trên phiên bản Corvette 2026.

Trong khi đó, tay nắm phía trên cửa của người lái đã được nhiều hãng xe loại bỏ vì họ cho rằng nó thừa thãi và không cần thiết vì người lái luôn phải đặt tay trên vô lăng.

Tay nắm cửa bên trong xe tưởng chừng là chi tiết phụ nhưng lại mang đến nhiều tiện ích quan trọng cho hành khách, từ hỗ trợ ra vào, giữ thăng bằng, cho tới tăng sự ổn định khi di chuyển.

Tuy nhiên, người dùng cần sử dụng đúng mục đích, tránh lạm dụng để đảm bảo an toàn và phát huy tối đa công năng của chi tiết nhỏ nhưng hữu ích này.

