Trong bối cảnh hai mẫu xe Audi TT và R8 đã ngừng sản xuất, Audi hiện không còn một mẫu xe thể thao thực thụ nào trong danh mục. Vì vậy, mẫu Concept C được thương hiệu bốn vòng tròn kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống này.

Audi Concept C vừa được giới thiệu tại Milan, Ý. Ảnh: Audi

Đồng thời mẫu xe ý tưởng này cũng mở ra một chương mới cho ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu, dự định triển khai trên toàn bộ dòng sản phẩm dưới thời Giám đốc sáng tạo Massimo Frascella - người đảm nhiệm vị trí này vào tháng 6 năm 2024.

Triết lý thiết kế mới hướng tới “sự đơn giản triệt để” bằng cách tối giản mọi chi tiết từ ngoại thất đến nội thất. Hãng khẳng định phiên bản thương mại sẽ gần như giữ nguyên thiết kế ấn tượng của bản ý tưởng, chỉ bổ sung một số chi tiết thực tế như tay nắm cửa, cảm biến và vài tinh chỉnh nhỏ.

Về thiết kế, Concept C là sự kết hợp tinh tế của nhiều biểu tượng: phảng phất dáng dấp TT, gợi nhớ siêu xe R8, mẫu concept Avus 1991, xe đua Auto Union và cả Rosemeyer 2000.

Lấy cảm hứng từ Auto Union C 1936 và Audi A6 thế hệ thứ 3, Concept C sở hữu lưới tản nhiệt dọc – chi tiết được coi là trung tâm của diện mạo Audi mới. Kết hợp với hệ thống đèn pha bốn bóng đặc trưng, đây sẽ là ngôn ngữ thiết kế chung cho toàn bộ dải sản phẩm, từ sedan đến SUV.

Thoạt nhìn là một coupe, nhưng thực tế xe còn có thể biến thành roadster với phần mui hai tấm gập điện, tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu Audi. Tuy nhiên, việc trang bị này có đi vào sản xuất hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Tương tự như các mẫu xe ý tưởng gần đây, chẳng hạn như Jaguar Type 00 và những chiếc xe sản xuất hàng loạt như Polestar 5, Audi Concept C không có kính hậu, thay vào đó là ba thanh ngang, trong đó có một thanh tích hợp đèn phanh thứ ba – giải pháp tương tự như nhiều concept xe thể thao hiện đại.

Đáng chú ý, Audi đã từ bỏ các chi tiết gây tranh cãi như đèn pha tách đôi, ống xả giả, đồng thời cam kết nâng chất lượng nội thất. Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy thương hiệu đang nghiêm túc lấy lại niềm tin từ khách hàng.

Mẫu xe Concept C có kích thước tổng thể gần bằng Audi R8: dài 4.521mm, rộng 1.981mm và cao 1.278mm, với trục cơ sở 2.568mm. Trọng lượng xe đạt khoảng 1.700kg, tương đương R8 Spyder. Xe sử dụng bộ mâm 21 inch hai tông màu.

Nền tảng kỹ thuật hiện vẫn là bí ẩn, nhưng Audi gợi ý sẽ có cả dẫn động cầu sau lẫn Quattro AWD. Quan trọng hơn, kiến trục điện áp 800V cho phép sạc siêu nhanh – hứa hẹn mang đến trải nghiệm tiện lợi không kém các đối thủ.

Bước vào nội thất, Audi giữ nguyên triết lý tối giản nhưng vẫn đầy tính tiện dụng. Màn hình cảm ứng 10,4 inch có thể giấu gọn trong bảng táp-lô khi không dùng. Các nút điều khiển cơ học được chế tác từ nhôm anodized thay vì ép người lái phụ thuộc hoàn toàn vào cảm ứng. Logo trên vô-lăng cũng được làm bằng kim loại, nhấn mạnh sự cao cấp đúng chất Audi.

Bản sản xuất thương mại của Audi Concept C có thể trở thành “người anh em” với Porsche Boxster và Cayman thế hệ mới – những mẫu xe thể thao chạy điện dự kiến ra mắt năm 2026. Khả năng dùng động cơ xăng gần như không tồn tại, khi cả Audi và Porsche đều xác định tương lai thuộc về xe điện.

Dẫu vậy, Concept C vẫn gợi lại hào quang năm 1995, khi Audi lần đầu ra mắt TT concept và tạo nên một làn sóng mới. Lần này, Audi hy vọng mẫu coupe/roadster hai chỗ sẽ khẳng định lại vị thế sau nhiều năm bị BMW bỏ xa trong cuộc đua thể thao.

Dù vẫn còn nhiều ẩn số, Audi Concept C rõ ràng là quân bài chiến lược để thương hiệu bốn vòng tròn trở lại sân chơi xe thể thao. Nếu phiên bản sản xuất giữ đúng tinh thần tối giản nhưng giàu cảm xúc của bản concept, đây có thể là mẫu xe khởi đầu cho một kỷ nguyên mới – nơi Audi vừa trung thành với di sản, vừa dám mạnh mẽ bước vào tương lai điện hóa.

(Theo Motor1)

