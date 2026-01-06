Công nghệ ô tô đã tăng tốc mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ qua. Chỉ cần bước chân vào một showroom bất kỳ, người mua sẽ dễ bị choáng ngợp trước hàng loạt trang bị hiện đại được nhân viên bán hàng giới thiệu như những yếu tố không thể thiếu của một chiếc xe thời đại mới.

Nhưng giữa ranh giới của sự "tiện nghi thực sự" và "chiêu trò marketing", có rất nhiều tính năng trên ô tô làm tăng giá thành xe nhưng lại nhanh chóng bị chủ xe lãng quên ngay sau khi hết cảm giác mới mẻ ban đầu.

Dưới đây là 5 tính năng ô tô phổ biến mà phần lớn người dùng gần như không đụng tới trong quá trình vận hành hàng ngày.

Lẫy chuyển số trên vô lăng

Lẫy chuyển số được ra để mang lại cảm giác lái thể thao, cho phép người lái kiểm soát việc sang số giống xe số sàn. Đây là trang bị thường xuất hiện trên các phiên bản cao cấp hoặc gói thể thao, đi kèm mức giá không hề rẻ.

Lẫy chuyển số sau vô lăng tạo cảm giác lái thế thao nhưng ít khi dùng trong điều kiện lái xe hàng ngày. Ảnh: Danchoioto

Vấn đề nằm ở chỗ, gần như không ai cần đến nó trong điều kiện giao thông thực tế. Ngoại trừ một vài tình huống đặc thù như đổ đèo dài cần phanh động cơ hoặc vượt nhanh trên cao tốc, còn lại hộp số tự động hiện đại đã làm tốt hơn con người trong việc lựa chọn thời điểm sang số.

Phần lớn tài xế sau vài ngày “thử cho biết” sẽ quay về chế độ D để lái xe nhàn nhã. Cảm giác phấn khích ban đầu biến mất rất nhanh, để lại hai lẫy nhựa phía sau vô lăng gần như chỉ có tác dụng bám bụi.

Hỗ trợ đỗ xe tự động

Về lý thuyết, ý tưởng về một hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động từng được xem là "cứu cánh" cho những tài mới hoặc những người ám ảnh với việc đỗ xe ghép ngang. Chỉ cần một nút bấm, chiếc xe sẽ tự động tính toán và lùi vào chuồng một cách hoàn hảo và "chuẩn sách giao khoa".

Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động trên xe Ford. Ảnh: Ford Việt Nam

Chỉ có điều, giao thông đông đúc tại các đô thị lại không vận hành theo sách. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cần thời gian để quét không gian, tính toán và thực hiện thao tác, khiến quá trình đỗ xe trở nên rất chậm chạp.

Trong bãi đỗ xe đông đúc hoặc đường phố chật hẹp, trước những tiếng còi xe inh ỏi từ phía sau, không mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ chiếc xe tự xoay sở. Hơn nữa, cảm biến không phải lúc nào cũng đáng tin tuyệt đối. Sau vài lần thử, đa số tài xế nhận ra rằng tự mình đánh lái còn nhanh, chủ động và yên tâm hơn nhiều so với việc giao toàn quyền cho hệ thống.

Điều khiển bằng giọng nói tích hợp sẵn

Trước khi Apple CarPlay và Android Auto trở nên phổ biến, các hãng xe đã từng đầu tư mạnh vào hệ thống điều khiển giọng nói "độc quyền". Mục tiêu là giúp người lái gọi điện, chỉnh nhạc, điều hòa mà không rời tay khỏi vô lăng.

Tính năng ra lệnh giọng nói trên một mẫu xe Chevrolet. Ảnh: Ngô Minh

Ý tưởng thì đúng nhưng cách làm lại thất bại. Phần lớn hệ thống giọng nói theo xe phản hồi chậm, nhận diện kém chính xác và yêu cầu câu lệnh rườm rà. Trải nghiệm sử dụng thường gây khó chịu hơn là tiện lợi.

Ngày nay, các trợ lý ảo như Siri hay Google Assistant trên điện thoại thông minh đã làm quá tốt nhiệm vụ này. Kết quả là hệ thống giọng nói nguyên bản của nhà sản xuất bị "bỏ xó", trở thành minh chứng điển hình cho việc đầu tư công nghệ nhưng không theo kịp hệ sinh thái người dùng.

Chế độ tiết kiệm nhiên liệu

Nút bấm "Eco" (tiết kiệm) với biểu tượng chiếc lá xanh được quảng bá như công cụ giúp tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành. Nghe rất hợp lý trong bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Chế độ ECO từng được các hãng xe quảng cáo là giúp tiết kiệm nhiên liệu nhưng thực tế thì không đáng kể. Ảnh: Honda

Trên thực tế, để đạt được mức tiết kiệm đó, chế độ Eco thường giảm độ nhạy chân ga và ép hộp số sang số sớm. Hệ quả là xe phản ứng chậm, tăng tốc kém linh hoạt, đặc biệt gây khó chịu khi cần nhập làn hoặc vượt xe.

Nhiều thử nghiệm độc lập từ các tổ chức đánh giá uy tín như Consumer Reports cho thấy mức chênh lệch tiêu hao nhiên liệu giữa chế độ tiết kiệm và chế độ thường là không đáng kể, thậm chí bằng không nếu người lái phải đạp ga sâu hơn để xe di chuyển. Thói quen lái xe điềm đạm, đều ga và hạn chế phanh gấp vẫn là yếu tố quyết định, chứ không phải một nút bấm làm giảm trải nghiệm vận hành.

Điều khiển bằng cử chỉ

Điều khiển bằng cử chỉ từng được xem là một tính năng đậm chất tương lai, cho phép bạn vẫy tay, xoay ngón tay giữa không trung để chỉnh âm lượng hoặc từ chối cuộc gọi mà không cần chạm vào màn hình hay nút bấm. Một số hãng xe sang, đặc biệt là BMW, đã mạnh dạn đưa công nghệ này lên xe thương mại.

BMW từng tiên phong khi đưa tính năng điều khiển cử chỉ lên xe thương mại. Ảnh: Dubizzle

Nhưng thực tế sử dụng cho thấy đây là tính năng mang tính trình diễn nhiều hơn giá trị thực tế. Người lái phải thực hiện cử chỉ rất "đúng chuẩn" để hệ thống nhận diện, trong khi chỉ cần một động tác khua tay vô tình cũng có thể kích hoạt sai chức năng.

So với việc vặn núm xoay vật lý hoặc bấm nút trên vô lăng vốn nhanh, chính xác và ít gây phân tâm, điều khiển bằng cử chỉ tỏ ra rườm rà và kém an toàn. Không ngạc nhiên khi nhiều hãng đã âm thầm loại bỏ hoặc hạn chế quảng bá tính năng này trên các đời xe mới.

Có thể nói rằng, công nghệ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tiện ích. Trên ô tô, những giải pháp đơn giản, trực quan và đã được kiểm chứng qua thời gian vẫn là thứ người dùng tin cậy nhất. Phần còn lại, dù nghe rất "tương lai" nhưng đôi khi chỉ là chi phí cộng thêm vào giá xe.

