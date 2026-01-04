Lần đầu tiên, Tesla bị BYD - đối thủ Trung Quốc vượt qua về doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Tesla chỉ giao 418.227 xe điện trong quý IV năm nay, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước (495.570 xe).

Tesla đã có năm thứ 2 liên tiếp sụt giảm doanh số bán hàng. Ảnh: Motor1

Số liệu quý IV của Tesla phản ánh rõ tác động của việc ưu đãi thuế bị rút lại. Doanh số quý III trước đó được "đỡ" bởi làn sóng đổ xô đi mua xe điện tại Mỹ nhằm tận dụng khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD trước khi hết hạn vào cuối tháng 9.

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm này, nhu cầu xe điện tại Mỹ đã giảm mạnh khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt chính sách tín dụng thuế liên bang. Tính chung cả năm 2025, Tesla cho biết đã giao 1,64 triệu xe, giảm 8% so với mức 1,79 triệu xe của năm ngoái, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp doanh số đi xuống.

Trong khi đó, với doanh số bán xe điện toàn cầu năm 2025 đạt gần 2,26 triệu xe, tăng 28% so với năm ngoái, BYD đã vươn lên mạnh mẽ nhờ đà mở rộng nhanh tại châu Âu, khu vực mà hãng xe Trung Quốc đang nới rộng khoảng cách so với Tesla. Sự tăng tốc này đã đưa BYD lên vị trí dẫn đầu, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài nhiều năm của Tesla.

BYD Dolphin tại Việt Nam. Ảnh: Ngô Minh

Kết quả kinh doanh mới nhất của Tesla đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ổn định hoạt động kinh doanh cốt lõi của nhà sản xuất xe điện đến từ Mỹ, đặc biệt khi công ty đang phải trải qua 2 năm liên tiếp suy giảm doanh số.

Các chuyên gia cho rằng năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn với Tesla tại Bắc Mỹ và châu Âu. Ngoài cạnh tranh khốc liệt từ các hãng xe Trung Quốc, Tesla còn chịu sức ép từ các nhà sản xuất ô tô truyền thống châu Âu như Volkswagen hay BMW.

Bên cạnh đó, những phát ngôn mang màu sắc chính trị của CEO Elon Musk cũng gây ra phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh thương hiệu.

Ở chiều ngược lại, BYD tiếp tục mở rộng thị trường một cách nhanh chóng. Hãng xe Trung Quốc cho biết doanh số bên ngoài thị trường nội địa đã đạt mức kỷ lục 1.046.083 xe trong năm 2025, tăng khoảng 150,7% so với năm 2024. BYD đặt mục tiêu bán tới 1,6 triệu xe ngoài Trung Quốc vào năm 2026, cho thấy tham vọng toàn cầu ngày càng rõ nét.

Để ứng phó với đối thủ BYD đang vươn lên mạnh mẽ, Tesla đã tung ra các phiên bản "Tiêu chuẩn" rút gọn của Model Y và Model 3 từ tháng 10 với giá thấp hơn khoảng 5.000 USD so với trước đây. Mục tiêu là bù đắp tác động từ việc mất ưu đãi thuế và giữ chân khách hàng tại châu Âu, nơi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá.

Tuy nhiên, động thái này lại khiến một bộ phận nhà đầu tư thất vọng, khi họ kỳ vọng vào một đợt giảm giá mạnh tay hơn hoặc một mẫu xe hoàn toàn mới cho thị trường đại chúng.

Thế nhưng, bất chấp doanh số sụt giảm, giá cổ phiếu Tesla vẫn tăng khoảng 11,4% trong năm 2025 và đạt mức cao kỷ lục 489,88 USD vào tháng trước, tiếp tục góp phần gia tăng khối tài sản của Elon Musk.

Theo giới phân tích, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư hiện không còn nằm hoàn toàn ở doanh số xe điện truyền thống. Thị trường đang dõi theo các thử nghiệm taxi tự lái, đặc biệt là mẫu Cybercab mà Tesla đang triển khai tại thành phố Austin, bang Texas.

Nếu số lượng đơn hàng và tiến độ thương mại hóa không suy giảm mạnh trong các quý tới, kỳ vọng vào xe tự lái vẫn có thể tiếp tục nâng đỡ giá cổ phiếu. Điều này cho thấy niềm tin của thị trường vào câu chuyện dài hạn của Tesla vẫn còn, nhưng khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế kinh doanh đang ngày một rõ rệt.

Theo Nikkei Asia, Car News China

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!