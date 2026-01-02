Các quy định về tiết kiệm nhiên liệu đã định hình ngành công nghiệp ô tô trong nhiều thập kỷ và thiết lập các tiêu chuẩn cho động cơ đốt trong trên toàn thế giới. Trên thực tế, dù xe điện đã phát triển mạnh mẽ, các chuẩn mực chính thức về hiệu suất năng lượng vẫn gần như bị bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi từ năm 2026. Tại Trung Quốc, bộ luật mới sẽ tập trung thiết lập các ngưỡng tiêu thụ điện năng tối đa đối với xe điện, yêu cầu các mẫu xe điện mới bán ra phải đạt ngưỡng tiết kiệm năng lượng nhất định.

Các mẫu xe điện bán ra tại Trung Quốc từ năm 2026 sẽ phải đạt mức tiêu thụ nặng lượng theo từng nhóm. Ảnh: Nikkei Asia

Các tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên trọng lượng xe với mức trần tiêu thụ điện khác nhau cho từng nhóm. Chẳng hạn, một mẫu xe điện chỉ sử dụng pin có khối lượng khoảng 2 tấn sẽ phải đạt mức tiêu thụ không quá 15,1 kWh/100km. Đây là con số khá thấp, tương đương mức tiêu thụ của Tesla Model 3 thế hệ mới trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Điểm đáng chú ý là các quy định này có cơ sở pháp lý rõ ràng và mang tính bắt buộc. Theo truyền thông địa phương, bộ tiêu chuẩn mới nghiêm ngặt hơn khoảng 11% so với các khuyến nghị hiện hành.

Chính quyền Trung Quốc kỳ vọng khi các tiêu chuẩn này được áp dụng, phạm vi hoạt động trung bình của xe điện sẽ tăng khoảng 7% nhờ hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện.

Quan trọng hơn, luật mới được thiết kế nhằm ngăn chặn xu hướng "giải bài toán tầm hoạt động" bằng cách chạy đua tăng kích thước hay dung lượng pin lớn hơn. Thay vào đó, các hãng xe buộc phải tối ưu hóa hệ truyền động điện, quản lý năng lượng, khí động học và thiết kế tổng thể để giảm mức tiêu thụ điện trên mỗi km vận hành.

Theo trang công nghệ IT Home, đây sẽ là quy định bắt buộc đầu tiên trên thế giới trực tiếp giới hạn mức tiêu thụ điện năng của xe điện. Luật dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đằng sau bộ tiêu chuẩn này là quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng. Vào tháng 7/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã phối hợp với Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc để thảo luận chi tiết về các quy định mới, đồng thời xây dựng thêm các tiêu chuẩn liên quan đến tái chế pin.

Theo Car News China, nhiều mẫu xe điện đang bán của các thương hiệu lớn như BYD hay Geely hiện đã đáp ứng yêu cầu hiệu suất mới. Những mẫu xe không đạt chuẩn có thể buộc phải nâng cấp kỹ thuật hoặc thậm chí ngừng sản xuất cho đến khi phù hợp với quy định.

Về dài hạn, động thái này cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về quy mô thị trường xe điện, mà còn đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ hiệu quả năng lượng, qua đó định hình lại cách các hãng xe phát triển sản phẩm trong kỷ nguyên điện hóa.

Theo IT Home, Car News China