Sau khi Pep thông báo chia tay sân Etihad, hàng loạt cộng sự thân tín của ông cũng bị Man City chấm dứt hợp đồng và rơi vào cảnh thất nghiệp.

Trong số những gương mặt rời đi có cựu trung vệ Arsenal - Kolo Toure, người gia nhập ban huấn luyện của Pep Guardiola hè năm ngoái.

Một trợ lý danh tiếng khác - Pep Lijnders, cũng bị Man City cho kết thúc hợp đồng sớm chỉ sau một mùa giải gắn bó.

Trợ lý Lorenzo Buenaventura (phải) chia tay Man City sau khi Pep ra đi - Ảnh: SunSport

Ngoài ra, HLV thủ môn Xabier Mancisidor, chuyên gia thể lực Lorenzo Buenaventura cùng người bạn thân lâu năm của Pep là Manuel Estiarte (giữ vai trò phụ trách hỗ trợ cầu thủ) cũng sẽ chia tay CLB.

Thông báo chính thức từ Man City: “Chúng tôi xác nhận Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte và Xabi Mancisidor sẽ ra đi khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Xin gửi lời cảm ơn tới cả 5 thành viên vì sự tận tâm và đóng góp to lớn trong suốt thời gian làm việc, đồng thời chúc họ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.”

Ở chiều ngược lại, cựu thuyền trưởng Chelsea - Enzo Maresca chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng ba năm để tiếp quản ghế nóng thay Guardiola. Ông sẽ mang theo ê-kíp riêng tới Etihad.

Hiệu ứng từ cuộc chia tay Pep Guardiola kéo theo cuộc tái cấu trúc toàn diện phía sau hậu trường đội bóng.

Trong số các trợ lý rời đi, Kolo Toure để lại nhiều tiếc nuối nhất với người hâm mộ Man City. Cựu cầu thủ Bờ Biển Ngà luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ Citizens.

Buenaventura và Estiarte từ lâu được xem là hai “cánh tay phải” trung thành của Pep, đồng hành cùng ông từ thời dẫn dắt Barcelona cho tới Bayern Munich.