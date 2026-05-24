Di sản Guardiola

Pep Guardiola chưa từng gắn bó với một đội bóng lâu đến thế. Manchester là thành phố mà chiến lược gia người Catalunya làm việc lâu nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Với thành phố công nghiệp đầu tiên trên thế giới, ông cảm thấy thoải mái, như ở nhà.

Guardiola đã nhiều lần nói điều đó, đặc biệt sau mỗi lần gia hạn hợp đồng. Tại Etihad, ông gặp lại những gương mặt quen thuộc từ thời Camp Nou như Txiki Begiristain hay Ferran Soriano. Công việc ấy dường như được may đo riêng cho Pep.

Pep Guardiola để lại di sản khổng lồ ở Etihad. Ảnh: MCFC

Một bộ vest màu xanh da trời, chuẩn xác đến từng đường kim mũi chỉ. Guardiola đã thay đổi mãi mãi lịch sử của Man City, đưa CLB này vượt qua cái bóng người hàng xóm MU, trở thành một trong những thế lực lớn nhất châu Âu và thế giới.

Từ 2016-2026, The Citizens thống trị nước Anh. Sự áp đảo và tính ổn định của họ chỉ có thể được so sánh với MU của Sir Alex Ferguson trong thập niên 1990, đầu những năm 2000. Thậm chí hơn, vì “The Citizens” của Pep là phiên bản duy nhất trong lịch sử bóng đá Anh vô địch quốc gia 4 mùa liên tiếp.

Tổng cộng, Guardiola giành 5 League Cup, 3 FA Cup và 6 chức vô địch Premier League. Ông cũng dẫn dắt Man City đến chiếc Champions League đầu tiên trong lịch sử mùa giải 2022/23, trước khi tiếp tục đoạt Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup mùa kế tiếp.

Guardiola để lại dấu ấn sâu đậm. Ông thay đổi cách chơi bóng của cả một quốc gia vốn có xu hướng khép kín trong tư duy chiến thuật. Dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ Tây Ban Nha, City trải qua một thập niên huy hoàng.

Ông là người dẫn dắt nhiều trận nhất và thành công nhất lịch sử đội bóng áo xanh. Dưới cây đũa phép của Pep Guardiola, City giành tới 55% tổng số danh hiệu kể từ ngày CLB thành lập năm 1880.

Guardiola đến Premier League theo cách đầy bất ngờ. Manuel Pellegrini công bố việc ra đi của mình trong một cuộc họp báo tháng 2/2016, khi vẫn còn 3 tháng tại vị. Ông không ngần ngại tiết lộ luôn người kế nhiệm.

Những chiếc laptop của các phóng viên tại City Football Academy hôm ấy gần như bốc cháy vì tốc độ gõ bài. Đó cũng là lúc những cuộc tranh luận bắt đầu, rằng Guardiola liệu có thể tái hiện thành công từng có ở Barcelona và Bayern Munich?

Người ta nói về khả năng thích nghi của ông, về bóng đá kiểm soát bóng, và cả việc hiện đại hóa bóng đá Anh.

Nhà cách mạng

Man City chào đón Guardiola như một siêu sao thực thụ. CLB tổ chức hẳn một lễ hội tại trung tâm huấn luyện, lần đầu tiên mở cửa khu phức hợp mới xây cho người hâm mộ.

Cuối tuần đầu tiên của tháng 7/2016, City giới thiệu logo mới, áo đấu mới và HLV mới. Một kỷ nguyên mới bắt đầu với đội bóng áo xanh, và cả với bóng đá Anh. Nhưng cũng không thiếu nghi vấn và tranh cãi.

Tranh cãi đầu tiên là việc Joe Hart phải ra đi. Thủ quân, thủ môn số 1 suốt 6 năm và là tuyển thủ Anh không đáp ứng được yêu cầu của Guardiola trong việc hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới. Pep nghi ngờ khả năng chơi chân của Hart và anh bị đẩy sang Torino theo dạng cho mượn.

Guardiola đã thay đổi bóng đá Anh. Ảnh: MCFC

Claudio Bravo cập bến, còn CĐV bị chia rẽ giữa niềm tin vào HLV mới và tình cảm dành cho một tượng đài phòng thay đồ. Thủ môn người Chile trở thành tâm điểm chỉ trích trong một mùa giải thất vọng. Man City trắng tay, để lại nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

Guardiola tìm thấy câu trả lời trên thị trường chuyển nhượng. Ông tái cấu trúc đội hình bằng hơn 300 triệu euro từ hè 2017 đến mùa đông cùng năm.

Ederson đến và khép lại mọi tranh cãi trong khung gỗ. Kyle Walker, Danilo, Aymeric Laporte và một cái tên mang tên Bernardo Silva cũng gia nhập đội bóng.

Hiện tại, Bernardo chính là cầu thủ được Guardiola sử dụng nhiều nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Một tài năng trẻ tên Phil Foden cũng ra mắt mùa ấy, rồi dần trưởng thành qua từng năm.

Kể từ đó, chuỗi vinh quang với 20 danh hiệu bắt đầu. Những ngôi sao đến rồi đi, nhưng Pep vẫn tái cấu trúc đội bóng thành công để tạo nên những giá trị chưa từng có. 6 chức vô địch Premier League trong 10 năm đầu ở Premier League là điều không tưởng – kể cả Sir Alex.