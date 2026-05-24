Hôm nay (24/5), Ngoại hạng Anh 2025/26 chính thức hạ màn và sân Etihad sẽ chứng kiến cuộc chia tay lớn: Pep Guardiola rời ghế thuyền trưởng sau tròn 10 năm đầy vinh quang (20 danh hiệu) cùng vô số khoảnh khắc để nhớ.

Người thay Pep ngồi ‘ghế nóng’ ở Man City được cho là cái tên quen thuộc với Haaland cùng một số đồng đội, được lãnh đạo CLB tin tưởng: Enzo Maresca, trợ lý một thời của Pep, từng mang về cho Chelsea danh hiệu FIFA Club World Cup, nhưng đã bị đội bóng áo xanh phũ phàng sa thải.

Enzo Fernandez được cho sẵn sàng đổi màu áo, để được hội ngộ với HLV Maresca. Ảnh: X The Touchline

Với Man City, đó là một sự chuyển giao có sự chuẩn bị, hoàn toàn không phải bất ngờ, dù ở Etihad ai cũng muốn Pep Guardiola ở lại với họ lâu hơn.

Chuẩn bị tiếp quản công việc ở Man City, Maresca được loan tin muốn tái hợp Enzo Fernandez, trụ cột của Chelsea trong mấy năm gần đây.

Ngôi sao người Argentina có mối quan hệ tốt, chơi cực kỳ hiệu quả dưới thời Enzo Maresca. Tài khoản The Touchline tuyên bố tin độc quyền: giữa 2 thầy trò vừa có cuộc gặp bí mật và Enzo Fernandez sẵn sàng theo chân Maresca đến Man City.

Enzo Fernandez từng bị Chelsea phạt vì những tuyên bố cho thấy muốn gia nhập Real Madrid. Nhưng các nguồn tin cho hay, khi Xabi Alonso được bổ nhiệm, kế hoạch của ông là tìm cách giữ ngôi sao 25 tuổi này lại.

Bất chấp mong muốn của Xabi Alonso, Enzo Fernandez được cho thích chuyển đến Etihad để được làm việc với HLV Enzo Maresca một lần nữa.