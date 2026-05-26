Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, giao kèo của chiến lược gia 46 tuổi với Man "xanh" sẽ kéo dài đến năm 2029.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò huấn luyện, Enzo Maresca được kỳ vọng tham gia sâu vào công tác chuyển nhượng và xây dựng lực lượng Man City trong giai đoạn mới.

Enzo Maresca sẽ ký hợp đồng 3 năm với Man City - Ảnh: F.R

Động thái trên diễn ra chưa đầy 6 tháng sau khi Maresca bị Chelsea sa thải vì chuỗi thành tích thất vọng.

Truyền thông Anh thời điểm đó tiết lộ, HLV người Italia nảy sinh nhiều bất đồng với lãnh đạo đội bóng thành London trước lúc bị bay ghế.

Trong quá khứ, Maresca từng có một năm làm trợ lý cho Guardiola tại Etihad, rồi nhận lời dẫn dắt Leicester. Sau đó, Maresca chuyển sang huấn luyện Chelsea từ mùa giải 2024/25.

Quãng thời gian làm việc tại Stamford Bridge, Maresca chỉ đạo 92 trận, giành 55 chiến thắng, hòa 16 và để thua 21 trận.

Thử thách dành cho ông tại Man City sẽ vô cùng lớn, bởi phải kế thừa di sản đồ sộ mà Pep Guardiola để lại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mang về cho Citizens 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 danh hiệu Champions League, 3 Cúp FA và 5 Cúp Liên đoàn Anh.

Maresca sẽ tiếp quản ghế nóng từ Pep Guardiola - Ảnh: F.R

Phát biểu trong buổi chia tay hôm thứ Hai, Guardiola gửi gắm niềm tin vào tương lai của đội bóng:

“Chắc chắn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi hiểu những con người ở đây. Họ luôn kiên định và biết chính xác mình cần làm gì.

Tất cả các HLV tại đây đều may mắn khi nhận sự hỗ trợ từ Txiki, giờ là Hugo Viana, cùng Ferran và đặc biệt là chủ tịch Khaldoon Al Mubarak.

Họ hiểu rõ sự cạnh tranh khốc liệt tại nước Anh cũng như ở châu Âu. Khi CLB công bố người kế nhiệm, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Điều quan trọng nhất là CLB sẽ luôn ủng hộ HLV mới vô điều kiện."