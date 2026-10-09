1. Cá hồi Cá hồi được ví như nguồn cung cấp protein tự nhiên dồi dào cho cơ thể. Trung bình trong 85g cá hồi nuôi chứa khoảng 17,3g protein, còn lượng protein ở cá hồi tự nhiên cùng trọng lượng đạt tới 18,9g. Bên cạnh đó, hàm lượng omega-3 phong phú trong loài cá béo này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, cá hồi cũng sở hữu lượng vitamin D dồi dào, hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tối ưu để nuôi dưỡng xương khớp chắc khỏe.

2. Cá thu Cá thu là thực phẩm dồi dào dinh dưỡng khi cung cấp khoảng 15,8g protein trong mỗi khẩu phần 85g. Nhờ chứa hàm lượng lớn chất béo tốt như omega-3 và axit béo không bão hòa đa, loại cá này giúp bảo vệ tim mạch cũng như phòng ngừa rủi ro đột quỵ hiệu quả. Bổ sung cá thu vào chế độ ăn còn hỗ trợ cải thiện thị lực và giảm bớt các cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên điều chỉnh tần suất ăn hợp lý để tránh nguy cơ nhiễm độc do hàm lượng thủy ngân cao ở một số chủng loại.

3. Cá mòi Cá mòi giàu omega 3. Ảnh: Freepik. Cá mòi là loại cá béo nhỏ giàu dinh dưỡng, đặc biệt an toàn cho trẻ em và phụ nữ mang thai nhờ vòng đời ngắn, ít tích tụ thủy ngân. 100g cá mòi chứa gần 25g protein chất lượng cao cùng hàm lượng lớn omega-3, giúp bảo vệ tim mạch, nuôi dưỡng não bộ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc ăn cả xương cá mòi sẽ cung cấp lượng canxi dồi dào cho xương chắc khỏe, kết hợp cùng vitamin B12, selen và sắt. Chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên ăn 1-2 bữa cá mòi mỗi tuần, đồng thời lưu ý hạn chế đồ đóng hộp vì chứa nhiều natri.

4. Cá ngừ Với khẩu phần 85g, cá ngừ cung cấp cho cơ thể khoảng 21,7g protein chất lượng cao cùng hàng loạt vi chất thiết yếu như kali, canxi, phốt pho, selen và các vitamin nhóm B. Sự kết hợp giữa sắt, folate cùng vitamin B12 trong cá ngừ mang lại hiệu quả vượt trội trong việc phòng ngừa nguy cơ thiếu máu. Bên cạnh đó, nguồn axit béo omega-3 dồi dào còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, đồng thời giảm tình trạng viêm nhiễm và xoa dịu các chứng đau cứng khớp do lão hóa.

5. Cá mú Cá mú là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng khi mang lại khoảng 16,5g protein cùng vô số vitamin và khoáng chất thiết yếu trong mỗi khẩu phần 85g. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ loài cá này thúc đẩy quá trình tăng sinh insulin và suy giảm hiện tượng kháng insulin, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hiệu quả. Mặc dù vậy, người tiêu dùng cần lưu ý hàm lượng thủy ngân trong cá mú tương đối cao, do đó trẻ nhỏ, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú chỉ nên ăn với mức độ vừa phải.

6. Cá chép Cá chép giàu omega-3. Ảnh: Bình An. Cá chép là thực phẩm nước ngọt quen thuộc bổ huyết, lợi sữa và hỗ trợ phục hồi sức khỏe theo y học cổ truyền. Dưới góc nhìn hiện đại, loại cá giá rẻ này chứa nguồn omega-3 đáng kể, bao gồm ALA, EPA và DHA tốt cho tim mạch, não bộ lẫn thị lực. Trung bình một con cá chép 2kg cung cấp khoảng 3–4g omega-3 tự nhiên (với 100g thịt chứa 7-8% DHA và 2–3% EPA trên tổng lượng chất béo). Việc bổ sung cá chép vào thực đơn gia đình là giải pháp dinh dưỡng tiết kiệm và vô cùng hiệu quả.

7. Cá hồng Mỗi khẩu phần 85g cá hồng mang lại khoảng 17,4g protein, trở thành nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho những ai muốn bổ sung đạm. Nhờ sở hữu hàm lượng axit béo không bão hòa đa dồi dào, loài cá này giúp giảm thiểu đáng kể cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, cá hồng chứa lượng omega-3 ở mức vừa đủ, rất thích hợp để bạn luân phiên đổi vị và làm phong phú thêm thực đơn hằng ngày.