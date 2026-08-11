“Thói quen buổi tối có tác động đến sức khỏe lâu dài lớn hơn nhiều người nhận ra”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Liz Weiss cho biết. Thường xuyên ngồi lâu, gọi đồ ăn mang về hoặc uống nhiều rượu có thể góp phần gây huyết áp cao, kiểm soát đường huyết kém và tăng cân, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

1. Các bữa ăn nhiều natri

Theo Eating Well, cơ thể cần natri (thành phần có nhiều trong muối) để duy trì cân bằng chất lỏng, chức năng thần kinh và hoạt động cơ. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ.

“Bữa tối thường là lúc natri âm thầm tích tụ”, chuyên gia Weiss nói. Bà khuyên người dân nên chọn các bữa ăn ít muối, đặc biệt vào bữa tối.

Lạm dụng thức uống, thực phẩm chế biến sẵn không tốt cho sức khỏe. Ảnh; Ban Mai

2. Rượu bia

Các nghiên cứu trước đây cho thấy uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ, bằng chứng mới cho thấy ngay cả lượng vừa phải cũng có thể gây bất lợi cho sức khỏe tim mạch.

“Rượu bia có liên quan đến huyết áp cao hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu và làm tăng tình trạng viêm”, chuyên gia dinh dưỡng Rosanne Rust (Mỹ) nói. Uống rượu vào buổi tối cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ, trong khi rối loạn giấc ngủ liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn.

3. Đường bổ sung

Bạn không nên thường xuyên chọn đồ ăn hoặc đồ uống nhiều đường, đặc biệt vào buổi tối. Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung theo thời gian có thể góp phần làm tăng huyết áp, tăng cân và nguy cơ mắc tiểu đường type 2, từ đó gia tăng các yếu tố nguy cơ liên quan đến đột quỵ.

4. Ngồi quá lâu

Sau một ngày làm việc, bạn thích nghỉ ngơi trên sofa là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu đã ngồi phần lớn thời gian trong ngày, tiếp tục ít vận động vào buổi tối sẽ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

“Ngắt quãng thời gian ngồi lâu có thể cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ đường huyết và sức khỏe của tim, não”, chuyên gia Weiss nói. Đi bộ trước hoặc sau bữa tối, giãn cơ khi xem tivi hoặc làm việc nhà đều giúp bạn giảm thời gian ngồi.

Những cách khác giảm nguy cơ đột quỵ

Xây dựng bữa tối theo chế độ DASH: Chuyên gia Weiss khuyên mọi người dành một nửa đĩa cho rau củ, thêm trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Đi bộ sau bữa tối: Chỉ 15-20 phút đi bộ nhẹ có thể hỗ trợ đường huyết, tim mạch và sức khỏe tinh thần.

Tạo thói quen thư giãn lành mạnh: Đọc sách, giãn cơ, nghe nhạc, viết nhật ký hoặc gọi điện cho bạn bè có thể giảm căng thẳng thay vì uống rượu.

Bảo vệ giấc ngủ: Ngủ đủ và có chất lượng là một phần quan trọng để bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Bạn nên duy trì lịch ngủ đều đặn, kể cả cuối tuần.