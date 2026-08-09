Khi đang ở nhà, nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ sân cầu lông gần đó, anh Nguyễn Tất Đại, điều dưỡng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lập tức ôm bóng bóp và thiết bị y tế khẩn cấp lao ra để cứu người.

Sự việc xảy ra vào lúc 6h05 ngày 9/8. Một người đàn ông (sinh năm 1961) đột ngột ngã gục khi đang chơi cầu lông trên sân tại làng Gióng, xã Phù Đổng, TP Hà Nội. Sau vài phút nằm trên sân, bệnh nhân hồi tỉnh và cố ngồi dậy nhưng vừa nhấc chân lên thì bất ngờ lên cơn ngừng tim lần hai và ngất đi.

Nhận được tin báo, khoảng 6h12, điều dưỡng Đại nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, bệnh nhân đã mất nhịp tim, mạch bắt không lên, các chỉ số huyết áp và SPO2 đều không thể đo được.

Hành động đẹp của điều dưỡng Nguyễn Tất Đại được nhiều trang mạng chia sẻ. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, anh Đại tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn khẩn cấp. Ít phút sau, thêm 2 nhân viên y tế xã mang theo thuốc đến hỗ trợ. Cả 3 người cùng phối hợp dùng thuốc, tích cực cứu chữa ngay tại chỗ, giúp bệnh nhân tái lập lại nhịp tim và nâng được huyết áp lên mức an toàn.

Bệnh nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bằng xe cấp cứu chuyên dụng. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản và thực hiện các bước xử trí ban đầu. Trong quá trình điều trị tại viện, bệnh nhân xuất hiện sốc tim thêm hai lần nhưng đã được các bác sĩ kiểm soát ổn định.

Kết quả siêu âm cho thấy người bệnh bị xơ vữa và hẹp 40% động mạch vành. Khai thác tiền sử cho thấy, bệnh nhân dù đã phát hiện bệnh tim mạch cách đây một tháng nhưng không tuân thủ uống thuốc điều trị và không nhập viện can thiệp sớm, dẫn đến biến cố nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi tình trạng tạm ổn định, theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân đã được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi.