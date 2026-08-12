Chị N.A. (33 tuổi, trú tại Vĩnh Long) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng đột quỵ nhồi máu não. Dù còn rất trẻ, người phụ nữ này đã mắc nhiều bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường và suy thận mạn, đang được điều trị chuyên khoa.

Các bác sĩ cho rằng đây là sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ khiến đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu bệnh không được kiểm soát tốt.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, quy trình báo động đột quỵ được kích hoạt. Các bác sĩ Đơn vị Đột quỵ nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng của chị A. và chỉ định chụp CT, MRI để xác định tổn thương, từ đó đưa ra hướng điều trị khẩn cấp.

Bệnh nhân được chỉ định thuốc tiêu sợi huyết rTPA nhằm tái thông mạch máu bị tắc - nguyên nhân thường gặp của đột quỵ nhồi máu não.

Các bệnh nhân bị đột quỵ. Ảnh: Vy Yến.

Sau khoảng một giờ điều trị, tình trạng yếu liệt của chị A. cải thiện rõ rệt. Nữ bệnh nhân được chuyển đến Đơn vị Đột quỵ để tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ nhồi máu não.

Lãnh đạo Đơn vị Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long chia sẻ chỉ trong tuần qua, đơn vị liên tiếp cấp cứu 6 bệnh nhân đột quỵ não cấp. Tất cả đều được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng”, kịp thời điều trị và hạn chế nguy cơ tử vong, di chứng.

Cơn đột quỵ xảy ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: có người đang làm việc, người vừa thức dậy sau giấc ngủ, cũng có trường hợp nghĩ mình đang mệt thoáng qua. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời, tình trạng có thể diễn tiến nhanh chóng, để lại những di chứng nặng nề.

Các bệnh nhân từ 33 đến 62 tuổi, trong đó phần lớn ở độ tuổi quanh 60 - nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch và mạch máu não.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy hầu hết bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch. Nhiều người đã được chẩn đoán bệnh từ trước nhưng do bận rộn, ít khám sức khỏe định kỳ, không tái khám hoặc điều trị không liên tục.

Đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Mỗi phút trôi qua, não bộ có thể mất khoảng 1,9 triệu tế bào thần kinh. Vì vậy, khi phát hiện người thân có các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng, nhìn mờ hoặc đau đầu dữ dội đột ngột, cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất.

Người dân tuyệt đối không cạo gió, chích lễ hoặc tự ý cho người bệnh uống thuốc, bởi mỗi phút chậm trễ đều có thể làm giảm cơ hội điều trị và hồi phục.

4 điều cần tránh sau 17h để giảm nguy cơ đột quỵ Dù nguy cơ tăng theo tuổi nhưng đột quỵ vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời mỗi người. Bên cạnh ăn uống cân bằng và vận động, thói quen buổi tối cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

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