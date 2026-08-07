Hiểu nhầm chết người về đột quỵ

Mới đây, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Hội Bệnh lý mạch máu Việt Nam chia sẻ về một trường hợp rơi vào nguy kịch do chủ quan với tình trạng sức khỏe của mình. Anh N.H.N (36 tuổi, trú tại Hà Nội) có dấu hiệu đột quỵ như méo miệng, nhìn mờ và yếu tay từ 2 ngày trước. Tình trạng tiến triển nặng hơn khi chân của anh yếu dần, gần như không thể di chuyển bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cố gắng đến cơ quan làm việc vì cho rằng "đột quỵ phải ngất xỉu hoặc hôn mê".

Chỉ đến khi gia đình nhận thấy các triệu chứng của anh N. ngày càng nghiêm trọng mới đưa người bệnh đi khám. Tại khoa cấp cứu, bác sĩ yêu cầu anh N. nhập viện vì triệu chứng đột quỵ rõ ràng, nam bệnh nhân vẫn xin về để báo cơ quan.

Các bác sĩ đã phải giải thích việc cho anh N. về rất nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời trong khoảng "thời gian vàng". Khi đó, bệnh nhân mới đồng ý nhập viện theo dõi đột quỵ. Kết quả chiếu chụp cho thấy anh có tổn thương nhồi máu não.

Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Mạnh thông tin không ít người bệnh đột quỵ vẫn tỉnh táo, nói chuyện, có thể đi lại hoặc làm việc. Tuy nhiên, quá trình tổn thương não diễn ra từng phút. Việc chậm đến bệnh viện sẽ làm mất cơ hội can thiệp tối ưu, đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề như liệt, rối loạn ngôn ngữ và suy giảm chức năng vận động.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám, các bác sĩ ghi nhận anh N. có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch dù mới 36 tuổi. Anh thường xuyên thức khuya để làm việc, ăn uống thất thường, ít vận động, không có thói quen tập thể dục. Kết quả xét nghiệm còn phát hiện bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao và tiền đái tháo đường.

Theo bác sĩ Mạnh, đây đều là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Những dấu hiệu cảnh báo sớm

Thực tế, số ca đột quỵ ở nhóm dưới 45 tuổi đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya kéo dài, căng thẳng, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động và chế độ ăn nhiều đường, nhiều chất béo

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân cần đến bệnh viện ngay khi xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

- Méo miệng đột ngột.

- Tê hoặc yếu một bên tay, chân.

- Nói khó, nói ngọng.

- Nhìn mờ hoặc mất thị lực một bên.

- Chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng.

- Đau đầu dữ dội bất thường.

Trong đột quỵ, việc cấp cứu trong "thời gian vàng" có ý nghĩa quyết định, tăng khả năng phục hồi, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng lâu dài.

Để phòng ngừa đột quỵ, người dân nên duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết và mỡ máu; hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia.

Đặc biệt, những người thường xuyên làm việc ban đêm cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Nếu phải làm ca đêm, nên ngủ bù đủ 7-8 giờ mỗi ngày, tạo môi trường ngủ yên tĩnh, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Việc đảo lộn nhịp sinh học trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và đột quỵ. Vì vậy, người trẻ không nên đánh đổi sức khỏe để chạy theo công việc.

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