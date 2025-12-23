Thị trường xe máy Việt Nam những ngày cuối năm 2025 trở nên sôi động hơn khi hai "ông lớn" Honda và Yamaha đều tung ra những "quân bài" chiến lược của mình. Honda tiếp tục củng cố thị phần bằng mẫu Vision 2026, trong khi Yamaha lại chọn hướng đi khác biệt với maxi-scooter NMAX hoàn toàn mới, nhắm vào nhóm khách hàng sẵn sàng chi nhiều hơn cho trải nghiệm.

Honda Vision 2026: "Bình mới rượu cũ", giá không đổi từ 31,89-37,29 triệu đồng

Honda Vision 2026 ra mắt tháng 12, tiếp tục vai trò “xe tay quốc dân”. Thay đổi chủ yếu trên mẫu xe mới này đến từ màu sắc và tem xe theo gu Gen Z, bổ sung màu bạc nhám cho bản thhể thao bên cạnh màu đen và xám đã có trước đó.

Honda Vision 2026 chủ yếu thay đổi màu sắc và tem mới. Ảnh: HVN

Thiết kế tổng thể của Honda Vision 2026 được lấy cảm hứng từ mẫu xe tay ga cao cấp SH với mặt đồng hồ kết hợp giữa analog và LCD. Đèn định vị LED hiện diện từ bản Cao cấp trở lên. Riêng bản thể thao sử dụng vành trước 16 inch, các bản còn lại chỉ dùng vành 14 inch.

Về vận hành, động cơ eSP+ 110cc vẫn giữ nguyên với công suất 8,8 mã lực, mô-men xoắn 9,29 Nm, tích hợp khóa thông minh Smartkey (từ bản cao cấp) và cổng sạc USB. Giá bán lẻ đề xuất dao động từ 31,89-37,29 triệu đồng.

Các chuyên gia thị trường nhận định, dù không có đột phá về động cơ nhưng tình trạng "khan hàng, đội giá" của Honda Vision tại các đại lý vẫn có thể tái diễn trong tháng đầu năm 2026 khi nhu cầu mua sắm xe đi chơi Tết tăng cao, đặc biệt với các màu "hot".

Yamaha NMAX: Đánh vào trải nghiệm và công nghệ, giá 69-79 triệu đồng

Trái ngược với sự an toàn của Honda, Yamaha lại đem đến cho thị trường xe máy Việt một mẫu xe hoàn toàn mới - NMAX 2025 được nhập khẩu từ Indonesia. Xe có hai phiên bản Tiêu chuẩn với giá bán 69 triệu đồng và Tech Max với giá bán 79 triệu đồng, cao hơn Honda Vario 160 từ 17-23 triệu đồng nhưng được định vị trực diện để cạnh tranh với đối thủ này.

Yamaha NMAX 2025 là mẫu xe hoàn toàn được trình làng thị trường xe máy Việt. Ảnh: YVN

Ngoại hình của Yamaha NMAX 2025 theo phong cách maxi-scooter bề thế, mang lại tư thế ngồi thoải mái so với đối thủ. Động cơ Blue Core 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA được chia sẻ cùng với Yamaha NVX 155 cho công suất 15 mã lực, mô-men xoắn 14,2 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố 2,26-2,3L/100km.

Xe được trang bị hệ thống đèn trước sau Full LED, cụm đồng hồ kết hợp màn hình TFT màu 4,2 inch và LCD hỗ trợ kết nối với ứng dụng Y-Connect. Phiên bản Tech Max còn được tích hợp thêm tính năng dẫn đường trực tiếp trên màn hình. Ngoài ra, trang bị phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) cũng là những trang bị tiêu chuẩn hiếm thấy trong tầm giá này.

Có thể thấy, thị trường xe máy Việt Nam tháng 12/2025 cho thấy rõ hai hướng đi. Honda Vision phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản của số đông với mức giá dễ tiếp cận (31,3-36,6 triệu đồng), còn Yamaha NMAX hướng đến người dùng thích công nghệ, trải nghiệm và sự khác biệt với mức 69-79 triệu đồng. Nhưng dù chọn an toàn hay khác biệt, người tiêu dùng rõ ràng đang ngày càng có nhiều lựa chọn hơn.