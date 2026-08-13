Vàng thế giới tiếp tục tăng giá

Tới 8h sáng 13/8, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng khoảng 30 USD, lên trên 4.440 USD/ounce (tương đương khoảng 140,6 triệu đồng/lượng), tiến sát mức cao nhất trong 2 tháng. Trước đó, giá vàng đã tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ sau khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố phù hợp với dự báo.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng và 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu này không tạo ra cú sốc lạm phát mới, qua đó làm giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thắt chặt chính sách tiền tệ thêm. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống khoảng 40%, từ khoảng 54% trước khi số liệu CPI được công bố.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm ở kỳ hạn ngắn, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm ổn định quanh 4,68%. Diễn biến này tạo thêm dư địa cho vàng, một tài sản không sinh lãi, tăng giá.

Thị trường vàng trong nước ảm đạm. Ảnh: Minh Hiền

Tại Việt Nam, giá vàng tăng chậm hơn đáng kể so với thị trường quốc tế. Sáng 13/8, vàng miếng SJC tăng khoảng 300.000 đồng/lượng, lên 141,6-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), sau khi tăng 800.000 đồng/lượng trong phiên liền trước.

Vàng nhẫn tại một số thương hiệu cũng tăng tương tự, hiện phổ biến quanh 142 triệu đồng/lượng ở chiều mua và khoảng 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Một nguyên nhân khiến vàng trong nước tăng chậm là tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do liên tục hạ nhiệt, hiện quanh 25.750 đồng/USD ở chiều mua và 25.800 đồng/USD ở chiều bán.

Bên cạnh đó, sức cầu trong nước suy yếu cũng hạn chế khả năng tăng giá của vàng.

Vàng còn nhiều yếu tố hỗ trợ trong trung, dài hạn

Về kỹ thuật, triển vọng ngắn hạn của vàng đang khá tích cực. Các chuyên gia phân tích của Kitco cho rằng giá vàng giao tháng 12 đã có phiên thứ bảy liên tiếp hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.

Giá vàng đã vượt đường trung bình động đơn giản 100 ngày và đang hướng tới vùng kháng cự 4.474 USD/ounce. Đây cũng là vùng đỉnh được thiết lập trong phiên 17/7.

Nếu vượt vùng này, vàng kỳ hạn có thể hướng tới 4.600 USD/ounce, trong khi vàng giao ngay có khả năng hướng tới 4.500 USD/ounce. Ngược lại, vùng 4.200 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng; nếu giá duy trì được trên 4.400 USD/ounce, xu hướng tăng càng được củng cố.

Về yếu tố vĩ mô, triển vọng lãi suất đang trở nên thuận lợi hơn. Sau số liệu việc làm yếu và CPI không gây bất ngờ, thị trường bắt đầu nghiêng nhiều hơn về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 9. Morgan Stanley cho rằng dữ liệu mới đang củng cố quan điểm Fed không cần tăng lãi suất.

Các chuyên gia Natixis cũng đánh giá áp lực lạm phát nhìn chung đang giảm dần. Theo tổ chức này, Fed vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát, nhưng với thị trường lao động yếu đi, ngân hàng trung ương Mỹ không thể chỉ tập trung vào lạm phát mà phải cân nhắc cả mục tiêu việc làm.

Bên cạnh lãi suất, rủi ro địa chính trị đang trở thành một động lực quan trọng. Căng thẳng tại Trung Đông, những bất ổn quanh Iran và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb tiếp tục tạo nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

Đáng chú ý, vàng ngày càng thể hiện vai trò trú ẩn nổi bật so với USD. Việc các chính phủ sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối để hạn chế biến động tỷ giá có thể làm giảm khả năng USD duy trì vị thế là nơi trú ẩn tuyệt đối. Trong bối cảnh đó, vàng có thêm cơ hội trở thành kênh đa dạng hóa dự trữ và tài sản phòng thủ.

Triển vọng trung và dài hạn cũng nhận được sự hậu thuẫn từ hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương và xu hướng giảm phụ thuộc vào USD. Khảo sát mới của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA) cho thấy giá vàng giao ngay được dự báo trung bình quanh 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2026. Dự báo cao nhất lên tới 5.100 USD/ounce, trong khi mức thấp nhất là 3.879 USD/ounce.

Khoảng dự báo rất rộng cho thấy rủi ro vẫn lớn. Julia Du của ICBC Standard Bank là người lạc quan nhất khi cho rằng vàng có thể lên 7.150 USD/ounce trong năm nay và vùng 4.100 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ở chiều ngược lại, Robin Bhar của Robin Bhar Metals Consulting dự báo giá vàng trung bình năm 2026 chỉ khoảng 4.000 USD/ounce, với mốc hỗ trợ 3.500 USD/ounce. Alexander Zumpfe của Heraeus cũng cảnh báo về khả năng xuất hiện các đợt chốt lời và điều chỉnh mạnh, dù vẫn đánh giá thị trường được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư.

Như vậy, vàng vẫn đối mặt với một số lực cản, đặc biệt là nguy cơ lạm phát tăng trở lại do giá năng lượng. Nếu giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, Fed có thể phải duy trì lập trường cứng rắn lâu hơn, qua đó gây áp lực lên vàng.

Tuy nhiên, xét tổng thể, bức tranh đã tích cực hơn. Lạm phát Mỹ không nóng lên, thị trường lao động yếu đi, kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm, trong khi rủi ro địa chính trị và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn hiện hữu. Đây là những yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn, dù các nhịp điều chỉnh và chốt lời mạnh vẫn khó tránh khỏi.