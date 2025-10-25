Không chỉ yêu thích các mẫu siêu xe, xe thể thao hiệu năng cao, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn được biết đến là người thích sưu tầm nhiều mẫu xe cổ của Mercedes-Benz, Porsche,… và một số thương hiệu khác như Toyota, Bentley, Rolls-Royce. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, ông còn gây chú ý khi mua chiếc Porsche 356A khoảng 75 năm tuổi.

Mới đây, showroom kinh doanh xe thân thiết với doanh nhân ngành cà phê đã đăng tải hình ảnh chiếc Toyota Celica với giao diện quen thuộc. Ngoại thất xe mang màu xanh quân đội, hai bên sườn có dòng chữ UN. Đây là phong cách vốn được ông Đặng Lê Nguyên Vũ sử dụng cho bộ sưu tập xe trong khoảng 5 năm gần đây.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, chiếc xe thuộc thế hệ thứ 3 (A60), sản xuất từ năm 1981-1985. Đây là mẫu xe thể thao “tiền thân” của mẫu Toyota Supra trứ danh, với số lượng rất ít tại Việt Nam. Ông chủ thương hiệu Trung Nguyên hiện đang sở hữu không dưới 4 chiếc Celica với nhiều thế hệ khác nhau.

Không chỉ thay đổi màu sơn ngoại thất, vị doanh nhân ngành cà phê đã nâng cấp thêm một số “đồ chơi” cho chiếc Toyota gần 50 tuổi, bao gồm bộ mâm đa chấu kiểu cổ điển, bộ lốp hiệu suất cao, hệ thống ống xả thể thao lớn hơn,… Đặc biệt, kính hậu gắn cần gạt nước cho thấy có thể xe từng là bản JDM (chỉ bán tại thị trường Nhật).

Nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu trắng. Tuy nhiên, những chiếc Toyota Celica đời này thường dùng vải nhung để bọc ghế ngồi. Nhiều khả năng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã làm mới bằng cách bọc lại lớp da mới cho khoang cabin.

Ngoài ra, chiếc Toyota gần 50 năm tuổi gây chú ý bởi vô-lăng thể thao 3 chấu của Nardi (Italy) – loại thường thấy trên xe cổ điển Nhật, mang đến cảm giác lái tốt hơn. Trên cột A (góc trái táp-lô) lắp thêm đồng hồ đo vòng tua rời, thường dùng cho các loại xe độ.

Tại Việt Nam, mẫu Toyota Celica thế hệ này thường phổ biến với phiên bản GT, sử dụng động cơ 22R-E loại I4 dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa từ 105-115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 185 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,5-10,5 giây, tốc độ tối đa 185 km/h.

Toyota Celica hiện rất khó để tìm mua tại Việt Nam, do đó giá bán chiếc xe thể thao đời cổ vẫn là “ẩn số”. Tham khảo ở thị trường châu Âu, mẫu xe này đang có dao động từ 5.000-30.000 Euro (khoảng 152-916 triệu đồng) tùy chất lượng và đời xe. Như vậy, có thể ông Vũ phải bỏ ra không dưới 1 tỷ đồng để phục dựng lại.

Bên cạnh 4 chiếc Toyota Celica kể trên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được biết đến khi đang sở hữu bộ sưu tập xe hàng trăm chiếc, với giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. JDM là một trong số nhiều dòng xe được vị doanh nhân này yêu thích, với số lượng không dưới 20 chiếc, gồm Acura NSX, Toyota Supra, Nissan GT-R, Honda S2000, Honda Civic Type R, Nissan 350Z,…

