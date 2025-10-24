Sau nhiều năm tổ chức đều đặn vào khoảng tuần cuối tháng 10, Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show – VMS) bất ngờ tạm dừng trong năm 2025. Thông tin này khiến giới yêu xe và công nghệ không khỏi hụt hẫng, bởi VMS vốn được xem là ngày hội lớn nhất của ngành xe trong nước.

Tuy nhiên, đằng sau quyết định này là hàng loạt nguyên nhân phản ánh thực tế khó khăn và sự chuyển dịch của thị trường ô tô hiện nay.

Triển lãm Ô tô Việt Nam là sự kiện thường niên, được tổ chức vào cuối tháng 10 hàng năm. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Bữa tiệc" cuối tháng 10 tạm dừng vì thị trường “thiếu lửa”

Vietnam Motor Show từng là sự kiện về xe được mong đợi nhất trong năm, quy tụ hầu hết thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Ford, Mercedes-Benz, Lexus, Audi, Volkswagen, Volvo… cùng nhiều thương hiệu mô tô, xe máy danh tiếng.

Triển lãm này được tổ chức thường niên từ năm 2004 đến nay luôn là nơi người tiêu dùng trong nước có thể tận mắt chiêm ngưỡng, trải nghiệm và so sánh hàng chục mẫu xe mới nhất trên thị trường.

Do vậy, thông tin VMS 2025 bị huỷ khiến không ít người tỏ ra hụt hẫng khi bước vào những ngày cuối tháng 10 như hiện nay.

Trước đó, triển lãm này cũng từng bị huỷ trong 3 năm: 2020, 2021 và 2023 do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Nói về nguyên nhân buộc phải dừng tổ chức VMS trong năm 2025, đại diện Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) - đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện cho biết, phần lớn thành viên của hiệp hội chưa sẵn sàng tham dự khi không có nhiều mẫu xe mới, trong khi thị trường đang sụt giảm doanh số, tồn kho cao và tâm lý người tiêu dùng thận trọng.

"Sau khi đánh giá tình hình kinh tế, chúng tôi nhận thấy năm 2025 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất – lắp ráp và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều thành viên của Triển lãm hiện chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô như Vietnam Motor Show", đại diện VAMA thay mặt Ban tổ chức cho biết.

Theo các nguồn tin, nhiều hãng xe từng tham dự cho rằng việc đầu tư hàng chục tỷ đồng cho gian hàng, nhân sự, thiết kế và truyền thông trong bối cảnh hiện tại là không hiệu quả. Bởi lẽ, ngay cả khi tổ chức rầm rộ, sức hút với công chúng cũng khó đạt như giai đoạn trước đại dịch Covid-19, thời kỳ hoàng kim của thị trường ô tô Việt Nam.

Bên cạnh lý do tài chính, một số hãng cho rằng mô hình triển lãm truyền thống đang dần bộc lộ hạn chế: thời gian ngắn, không gian bó hẹp, lượng khách tham quan đông nhưng chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa", chưa chuyển đổi thành doanh số cụ thể. Nhiều hãng xe đã không mấy mặn mà với sự kiện này.

Dẫn chứng ngay từ kỳ triển lãm gần nhất - VMS 2024, đây là năm đầu tiên triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam thiếu vắng tất cả các thương hiệu xe sang đang góp mặt trong nước như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Land Rover, Audi, Volvo, Volkswagen,... Đồng thời, tiếp tục vắng bóng các thương hiệu xe phổ thông được người Việt "quen mặt" như VinFast, Hyundai, Ford, KIA, Mazda, Peugeot,...

VMS ít nhiều tạo ra không gian đầy sắc màu cho giới yêu xe Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Công bằng mà nói, việc VMS 2025 không được tổ chức khiến nhiều khách hàng Việt tỏ ra tiếc nuối. Bởi mỗi kỳ triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu xe, mà còn là không gian giàu cảm xúc – nơi người tiêu dùng được tận mắt chiêm ngưỡng những mẫu xe mới, xe concept, "chạm" vào hàng loạt công nghệ tiên tiến nhất của nhiều hãng xe trên thế giới.

Đó cũng là dịp hiếm hoi giới đam mê xe có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, nhà sản xuất, báo chí, giới truyền thông và những người nổi tiếng trong một không khí đầy sắc màu.

Doanh nghiệp đổi hướng, kỳ vọng VMS 2026 trở lại với diện mạo mới

Không còn tập trung cho các sự kiện tốn kém hàng chục tỷ đồng, nhiều hãng xe đã chuyển hướng sang những chiến lược truyền thông linh hoạt hơn.

Thay vì chờ đến tháng 10 để dồn dập ra mắt xe mới trong một sự kiện chung, các thương hiệu từ phổ thông như Toyota, Ford, Hyundai, Subaru,... đến các hãng xe sang như BMW, Porsche, Volkswagen,... đang lựa chọn những cách tiếp cận linh hoạt, nhắm đúng khách hàng mục tiêu của mình thông qua những buổi “roadshow” hoặc “test-drive”.

Hãng Ford chú trọng vào việc tăng trải nghiệm của khách hàng bên lề Giải đua ô tô địa hình Việt Nam (VOC). Ảnh: FVN

Các sự kiện được tổ chức liên tục tại nhiều tỉnh, kết hợp truyền thông đa dạng, giúp hãng xe tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng một cách trực tiếp và tiết kiệm chi phí hơn. Nhiều hãng tận dụng các nền tảng mạng xã hội, kênh video, bài trải nghiệm online… để tạo ra những sân khấu mới, nơi thương hiệu có thể lan tỏa thông điệp nhanh chóng và hiệu quả.

Mercedes-Benz lại chọn một cách tốn kém nhưng thể hiện được chất riêng, đó là tổ chức hẳn một số triển lãm riêng như "The Avangarde", "Live Rare" tại các thành phố lớn, kết hợp với ra mắt các phiên bản xe mới. Với sự chủ động hoàn toàn về ý tưởng trên một không gian rộng lớn, hãng xe Đức dễ dàng đem đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm riêng biệt mà trong khuôn khổ một "hội chợ" như VMS khó lòng đạt được.

Mercedes-Benz tự tổ chức triển lãm của riêng mình. Ảnh: MBV

Không thể phủ nhận, các kỳ triển lãm VMS từng mang đến nhiều giá trị: tạo sân chơi chung, giúp doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, tăng tính cạnh tranh và kết nối truyền thông – khách hàng.

Tuy nhiên, ánh đèn sân khấu năm nay buộc phải tắt, như một tín hiệu cho thấy ngành ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới, phù hợp hơn với xu thế của thị trường hiện đại, nơi xe điện, xe hybrid và các công nghệ từ những hãng xe trẻ trung có dịp bước ra ánh sáng.

Từ khoảng lặng của năm 2025, kỳ vọng về một triển lãm bứt phá trong tương lai vẫn còn nguyên vẹn. Bởi với người yêu xe, Triển lãm Ô tô Việt Nam không chỉ là sự kiện – đó là cảm xúc, là niềm tự hào và là biểu tượng cho sức sống của ngành ô tô Việt Nam.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!