Đại diện chương trình nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam.

Tham dự và trực tiếp trao Kỷ lục Việt Nam cho Đài Hà Nội có Đoàn đại biểu Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam...

Tiết mục Bản Tango Hà Nội không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về quy mô với số lượng lớn các cặp đôi cùng tham gia biểu diễn trong một không gian nghệ thuật thống nhất mà còn chinh phục công chúng bởi ngôn ngữ hình thể tinh tế, giàu cảm xúc thể hiện nhịp sống hiện đại, năng động của Hà Nội trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.

Khoảnh khắc 500 vũ công cùng xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Bước sang năm thứ 6, Bản giao hưởng hòa bình của Đài Hà Nội là sự tiếp nối mạch nguồn giá trị đã làm nên vị thế đặc biệt của Thành phố vì hòa bình trên bản đồ văn hóa thế giới, đồng thời khẳng định vai trò của Đài Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Ra đời từ năm 2019, Bản giao hưởng hòa bình của Đài đã trở thành thương hiệu nghệ thuật uy tín của Thủ đô. Khán giả được thưởng thức sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc bán cổ điển và các vũ điệu tiêu chuẩn quốc tế.

Các tác phẩm kinh điển được làm mới đầy cảm xúc như: Hà Nội mùa thu (Waltz), Nhớ về Hà Nội (Boston), La Cumpasita (Tango) hay sự sôi động của Despacito (Quickstep) và Those Were The Days (Jive). Chương trình còn có sự tham gia của dàn nhạc Dòng thời gian cùng các nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Thu Thủy, Minh Quân....

Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn xác lập kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Dưới sự điều phối của Giám đốc kỹ thuật Chí Anh, 500 vũ công (250 cặp đôi) của đội tuyển dancesport Hà Nội và các câu lạc bộ, người yêu khiêu vũ cùng đồng diễn tiết mục Bản Tango Hà Nội (sáng tác Diệp Minh Tuyền).

