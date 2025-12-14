Không còn chỉ là một “Hoạ mi” của dòng nhạc thính phòng, Diệu Thuý nỗ lực làm mới hình ảnh bản thân khi đầu quân về Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam. Sắp tới nữ ca sĩ thực hiện đêm nhạc cá nhân mang tên Mùa đông của anh có sự góp mặt của Lê Việt Anh, Mai Trần Lâm...

Được đánh giá cao bởi sở hữu chất giọng nữ cao màu sắc (coloratura soprano) Diệu Thuý có đầy đủ mọi yếu tố để trở thành ngôi sao của dòng nhạc thính phòng Việt Nam.

Không chỉ có chất giọng hay, cô còn có phong cách thể hiện cuốn hút, bản lĩnh sân khấu và cá tính âm nhạc riêng biệt. Và chính điều đó đã giúp cho Diệu Thuý giành giải Nhất miền Bắc, giải Ba toàn quốc dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Sao mai 2019.

Chiến thắng tại cuộc thi Sao mai đã trở thành bệ phóng giúp Diệu Thuý tiến xa hơn trên con đường âm nhạc. Sau đó, cô đầu quân về nhà hát Tuổi trẻ và ghi dấu ấn với vai diễn Ngọc Nga trong vở nhạc kịch Sóng lấy cảm hứng từ cuộc đời của nữ sĩ Xuân Quỳnh được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng gây tiếng vang lớn. Đây là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của nữ ca sĩ “chim hoạ mi” của dòng thính phòng.

Ca sĩ Diệu Thuý.

Chính sự thử nghiệm của vai diễn Ngọc Nga đã giúp cho Diệu Thuý tìm thấy “chính mình”, cô thoát khỏi sự an toàn của một ca sĩ thính phòng được đào tạo bài bản “phá kén” mình trong cách thể hiện thính phòng một kiểu không giống ai. Nữ ca sĩ đi tìm sự sáng tạo mới mẻ bằng cách kết hợp giữa thính phòng với nhạc Pop, EDM hoặc dòng Latin Âu Mỹ hiện đại để tạo nên một cá tính của riêng mình cũng như mong muốn đưa dòng nhạc này đến gần với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cô có thể hát được nhiều dòng nhạc, dân ca thính phòng, dân gian… thậm chí cả nhạc xưa. Cô cho biết bản thân có nhiều cảm hứng với những bản phối mới ma mị, phá cách.

Tháng 3/2023, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu Tình em gồm 7 ca khúc: Tình em, Xuân, Chuyện tình thảo nguyên, Mai, Sông ơi có biết, Xuân núi, Thuyền và biển. Album này cô cũng biến hoá trong các bản phối mới mix nhạc EDM kết hợp với Dream Pop. Sau khi ra mắt, album này nhận được sự đón nhận từ khán giả và có những hiệu ứng tốt.

Có lẽ điều đáng tiếc nhất là việc cô từng trải qua nhiều biến cố nên bị kìm hãm giấc mơ chạm đến ngôi sao. Khi cô còn nhỏ, bố mẹ bị người bạn làm ăn lừa mất hết tiền và phải bán nhà, sống trong cảnh màn trời chiếu đất suốt 2 tuần. Bố mẹ Diệu Thúy mở một quán nhỏ và bắt đầu lập nghiệp từ đầu ở độ tuổi gần 50.

Khi gia đình làm ăn khấm khá hơn cũng là lúc biến cố lại ập đến với gia đình. Bố cô bị bệnh nặng nằm liệt giường suốt một thời gian dài. Ông đột ngột qua đời khiến Diệu Thúy mất đi chỗ dựa tinh thần, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt nên nữ ca sĩ phải bỏ học để mưu sinh.

Không những thế, gia đình từng ngăn cản cô theo đuổi nghệ thuật. Vì đam mê, Diệu Thúy tự ý thi vào khoa Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội rồi tiếp tục thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sao mai Diệu Thuý vừa đầu quân cho Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam.

Mới đây, nữ ca sĩ cho biết mình đã chuyển công tác sang Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an nhân dân Việt Nam.

“Tôi rất vui vì mình là một ca sĩ, một chiến sĩ, được biểu diễn phục vụ cho các chương trình nghệ thuật chính luận. Mang trên mình trọng trách mới, tôi nghĩ rằng bản thân luôn cần chăm chút cho hình ảnh bản thân để lan tỏa hình ảnh của nữ chiến sĩ công an", Diệu Thuý chia sẻ.

Tới đây, nữ ca sĩ chính thức thực hiện đêm nhạc cá nhân mang tên Mùa đông của anh. Đêm nhạc là món quà Giáng sinh ấm áp mà cô muốn dành tặng cho những khán giả thân yêu.

Chia sẻ về minishow, Diệu Thuý giãi bày: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình đủ độ chín để thực hiện những đêm nhạc riêng của mình. Đây là đêm nhạc đầu tiên và cũng là đêm nhạc bắt đầu chuỗi đêm nhạc mà tôi ấp ủ sẽ thực hiện vào 2026. Thời gian về công tác tại Đoàn Quân nhạc Nghi lễ Công an cũng đã ổn định để tôi có thời gian cho những dự án cá nhân”.

Tại đêm nhạc, nữ ca sĩ sẽ thể hiện những tác phẩm được nhiều khán giả yêu mến qua giọng ca của cô. Nữ ca sĩ sẽ hát những bản phối mới và sẽ có “đặc sản” bất ngờ dành riêng cho khán giả.