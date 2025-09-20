Ngày 13/9, tại Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc), bà Tần (48 tuổi) trong lúc đi dạo trong rừng đã bất ngờ sẩy chân, rơi xuống giếng bỏ hoang.

Giếng có cấu trúc trên hẹp, dưới rộng, miệng giếng có đường kính khoảng 1,2m, nhưng đường kính lòng giếng gần 2m, nước sâu 4m. Khoảng cách từ mặt nước đến miệng giếng là 3-4 m.

“Tôi chỉ kịp thấy trời đất quay cuồng rồi rơi xuống làn nước lạnh buốt”, bà Tần kể lại. May mắn biết bơi, sau giây phút hoảng loạn, bà bình tĩnh nổi lên mặt nước, tìm được vài viên đá nhô ra để kê chân và bám chặt vào các khe nứt trên thành giếng giữ cho cơ thể nổi, thông tin từ 163.com.

Bà Tần cố gắng giữ mạng để về với gia đình. Ảnh: 163.com

Tuy nhiên, thử thách khắc nghiệt mới chỉ bắt đầu. Khi nhiệt độ nước xuống khoảng 10℃, cơ thể bà nhanh chóng mất nhiệt.

Cánh tay, đầu và vai liên tục bị muỗi, côn trùng cắn đến sưng mủ. Tồi tệ hơn, ngay trong ngày đầu tiên, một con rắn đã cắn vào cánh tay phải, và nhiều con khác trườn lên người bà. “Chúng bò qua vai, qua cánh tay, tôi nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay”, bà rùng mình kể lại.

Cơn đói khát khiến sự chịu đựng càng khủng khiếp. Ban đầu, bà cố nhịn, không dám uống thứ nước đục trong giếng. Nhưng sau một ngày rưỡi, cổ họng bỏng rát, bụng trống rỗng, bà buộc phải nhấp từng ngụm nhỏ để duy trì sự sống.

Bà còn bị gãy hai bên xương sườn, dẫn đến khó thở, đau đớn triền miên.

Tối 13/9, chồng bà Tần dò tìm vợ khắp rừng nhưng vô vọng. Con trai đang ở Thâm Quyến cũng lập tức trở về, cùng cha tìm kiếm quanh khu vực đến 6 lần nhưng không có kết quả. Có lúc cậu tiến sát miệng giếng, chỉ cách 2-3m, nhưng vì giếng bị cỏ dại che kín nên không phát hiện. Tiếng kêu cứu yếu ớt của bà cũng không thể xuyên qua thành giếng.

54 giờ chống chọi với côn trùng, rắn rết khiến bà Tần kiệt sức. Ảnh: 163.com

Sáng 15/9, sau 54 giờ bà Tần mất tích, gia đình cầu cứu cảnh sát. Lực lượng cứu hộ Lam Thiên cùng cảnh sát, lính cứu hỏa lập tức tổ chức tìm kiếm quy mô lớn, dùng cả flycam nhiệt để quét rừng.

Cuối cùng, một đội viên tình cờ nghe thấy tiếng rên yếu ớt, phát hiện miệng giếng ẩn dưới bụi rậm. Họ bới cỏ dại, tìm thấy bà Tần trong tình trạng kiệt sức, toàn thân ngập nước bẩn, tay vẫn bấu chặt thành giếng.

Để ngăn bà tụt xuống, lính cứu hỏa phải xuống giếng giữ bà suốt 40 phút trong làn nước lạnh buốt, trước khi cùng đội cứu hộ dựng giàn kéo, dùng dây và cáng để đưa bà lên. Đúng 14h54 ngày 15/9, bà được giải cứu an toàn và chuyển gấp đến Bệnh viện số 1 Tuyền Châu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bà bị gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi nhẹ, nhiều vết côn trùng cắn, trên tay có vết rắn cắn nhưng may mắn không nhiễm độc. Sau điều trị, bà đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Bà chia sẻ, điều níu giữ bà trong những giờ phút tuyệt vọng chính là gia đình: cha mẹ già ngoài 70-80 tuổi; người chồng không thể thiếu chỗ dựa; cậu con trai ở Thâm Quyến và cô con gái vừa nhập học đại học.

Bà Tần may mắn được đội cứu hộ phát hiện và cứu sống. Ảnh: 163.com

“Tôi nghĩ, nếu mình buông tay, họ sẽ ra sao?”, bà nghẹn ngào.

Câu chuyện sinh tồn phi thường này được dư luận gọi là “kỳ tích trong tuyệt cảnh”, vừa ca ngợi nghị lực sống mãnh liệt, vừa cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn khi đi bộ hay dạo chơi tại những khu vực hoang vắng, nhiều hố sâu và giếng bỏ hoang bị che lấp.