Sáng 12/9, ông Bành - người dân ở Lương Sơn (Tứ Xuyên) - hoảng hốt trình báo chính quyền khi phát hiện một con rắn lớn nằm vắt vẻo trên xà nhà suốt đêm.

Ông Bành cho biết, khi phát hiện con rắn, vợ chồng ông tìm mọi cách xua đuổi nhưng bất thành. Vì con rắn quá lớn, hai vợ chồng không dám ngủ, phải thức trắng đêm vì sợ rắn rơi vào người.

Rắn hổ mang chúa dài 3,5m, nặng 7kg. Ảnh: Sohu

Khi lực lượng cứu hộ địa phương đến, vì ánh sáng trên xà nhà mờ mờ, họ lầm tưởng đây là loại rắn không độc.

Tuy nhiên, một cán bộ lâm trường giàu kinh nghiệm cho biết, đó là con rắn hổ mang chúa cực độc. Ngay lập tức, hiện trường được phong tỏa và lực lượng cứu hộ được điều động.

Vì con rắn ẩn nấp ở vị trí phức tạp nên rất khó bắt. Trong quá trình khống chế, rắn liên tục giãy giụa, cắn mạnh vào găng tay và phun nọc độc về phía người bắt.

Song nhờ trang bị bảo hộ nên không ai bị thương. Sau nhiều nỗ lực, con rắn đã bị tóm gọn và bàn giao cho cơ quan kiểm lâm xử lý. Con rắn dài tới 3,5m, nặng khoảng 7kg.

Vợ chồng ông Bành thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ cẩn trọng bắt rắn. Ảnh: Sohu

Theo chuyên gia, rắn hổ mang chúa là loài cực độc, tấn công mạnh, nếu bị cắn mà không kịp tiêm huyết thanh kháng nọc, người bị cắn rất dễ tử vong. Người dân khi phát hiện loài rắn này tuyệt đối không tự ý xử lý mà cần gọi ngay cứu hộ để được hỗ trợ.

Chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo an toàn, tăng cường tuần tra và tuyên truyền kiến thức phòng tránh, sau khi ghi nhận đây không phải là lần đầu tiên rắn hổ mang chúa xuất hiện trên địa bàn, thông tin từ Sohu.