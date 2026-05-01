Cộng dồn từ ngày 14/12/2025 đến nay, tổng số ca mắc sốt xuất huyết lên đến gần 45.900, đã có 5 trường hợp tử vong, cao hơn 1,8 lần về số mắc và tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Y tế, từ ngày 18/3 đến 18/4, cả nước ghi nhận 6.408 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong.

Với bệnh tay chân miệng, trong tháng ghi nhận 11.808 trường hợp mắc, 3 ca tử vong. Tích lũy từ ngày 14/12/2025 đến nay, cả nước ghi nhận 34.432 trường hợp mắc (cao hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái), 8 ca tử vong.

Cùng thời gian, cả nước ghi nhận 5 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu, 2 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ ngày 14/12/2025 đến nay là 26 (cao hơn 10 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái), 4 ca tử vong.

Với Covid-19, trong tháng ghi nhận 302 trường hợp mắc, không có tử vong. Tính từ ngày 14/12/2025 đến nay, tổng số ca mắc là 356 (cao hơn 4,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái), 1 trường hợp tử vong.

Một bệnh nhi bị cô đặc máu từ phản ứng sốc do sốt xuất huyết. Ảnh: Bạch Dương

Trong khi đó, các dịch bệnh khác như cúm, viêm não virus, sốt phát ban nghi sởi, dại… có xu hướng giảm. Đến nay, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 7.004 trường hợp mắc viêm gan. Trong đó, số mắc viêm gan B chiếm nhiều nhất với gần 6.400 ca, tiếp đến là viêm gan C (gần 600 ca) và viêm gan A với 17 ca.

Xét theo khu vực, miền Nam ghi nhận số ca cao nhất với 4.420 ca (chiếm 63,2%), tiếp đến là miền Bắc với 1.929 ca (27,5%), miền Trung và Tây Nguyên lần lượt ghi nhận 530 ca (7,5%) và 127 ca (1,8%).

Ngộ độc thực phẩm: 7 vụ, chủ yếu liên quan bếp ăn tập thể và trường học

Đối với lĩnh vực ATTP, trong tháng cả nước ghi nhận 7 vụ làm 349 người mắc. Tuy không ghi nhận tử vong trong tháng, nhưng số người mắc vẫn ở mức cao, chủ yếu liên quan đến bếp ăn tập thể và trường học.

Một số vụ ngộ độc khác như bếp ăn tập thể tại TPHCM ngày 14/4 (11 người mắc), vụ nghi do bánh mì tại Đắk Lắk ngày 27/3 (80 người mắc), vụ tại trường học ở Hà Nội ngày 13/4 (53 người mắc), và vụ tại Sơn La phát hiện vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Tính từ 18/12/2025 đến 17/4/2026, toàn quốc đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 849 người mắc, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, đặc biệt tại bếp ăn tập thể, trường học, khu công nghiệp. Đồng thời nâng cao ý thức người dân trong lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc.