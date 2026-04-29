Suýt hỏng thận vì tự dùng thuốc tại nhà

Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương thận cấp liên quan đến việc lạm dụng thuốc giảm đau, hạ sốt. Đáng chú ý là trường hợp một nam bệnh nhân 30 tuổi.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, phù hai chân và lượng nước tiểu giảm dưới 500ml/24 giờ. Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng hai tuần trước khi nhập viện, người này xuất hiện đau lưng, đau đầu kèm sốt 38 độ C.

Thay vì đến cơ sở y tế, bệnh nhân tự mua thuốc giảm đau, hạ sốt về uống liên tục trong 5 ngày. Sau đó, các triệu chứng đau và sốt giảm nên người bệnh ngừng thuốc.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 ngày, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn và nôn khan. Dù bệnh nhân uống hơn 1,5 lít nước mỗi ngày, lượng nước tiểu lại giảm dần, đồng thời tình trạng phù chân tăng lên. Nhận thấy bất thường, người bệnh mới đến Bệnh viện 19-8 để kiểm tra.

Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ ure máu tăng lên 20 mmol/l, creatinin 250 µmol/l, kèm rối loạn điện giải. Siêu âm cho thấy hình thái và kích thước hai thận vẫn trong giới hạn bình thường nhưng chức năng thận đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thận cấp và điều trị theo phác đồ. Sau một tuần, chức năng thận dần hồi phục, bệnh nhân được xuất viện và hẹn tái khám.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp may mắn. Không phải ai bị tổn thương thận cấp cũng có thể hồi phục hoàn toàn, đặc biệt nếu phát hiện muộn hoặc tiếp tục sử dụng thuốc không đúng cách.

Có thể đe dọa tính mạng

Điều dưỡng Lưu Đức Thiện, Khoa Nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 cho biết, tổn thương thận cấp là tình trạng suy giảm chức năng thận xảy ra đột ngột trong vài giờ hoặc vài ngày. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tổn thương thận cấp có thể dẫn đến suy thận, biến chứng nặng và thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng triệu ca tổn thương thận cấp trên toàn cầu. Đáng nói, phần lớn trong số này hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân được nâng cao nhận thức và can thiệp sớm.

Tuy nhiên, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người chủ quan. Khi triệu chứng xuất hiện thì tổn thương đã tiến triển.

Các dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận cấp gồm: - Bất thường khi đi tiểu: Tiểu ít hoặc gần như không tiểu, nước tiểu sẫm màu như nước trà. - Cơ thể giữ nước: Phù chân, mặt, mắt cá chân; tăng cân nhanh trong vài ngày; khó thở, nhất là khi nằm. - Mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa: Chán ăn, buồn nôn, nôn, yếu cơ; trường hợp nặng có thể lú lẫn. - Mất nước, tụt huyết áp: Chóng mặt khi đứng lên, khát nước dữ dội.

“Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà”, điều dưỡng Thiện khuyến cáo.

Những nhóm có nguy cơ cao bị tổn thương thận cấp bao gồm: Người mắc bệnh cấp tính như mất nước, sốc nhiễm trùng, sốt cao kéo dài; người sau phẫu thuật; người sử dụng thuốc có nguy cơ độc cho thận như thuốc giảm đau chống viêm, kháng sinh, thuốc không rõ nguồn gốc; bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường và người cao tuổi.

Để phòng ngừa, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên uống đủ nước mỗi ngày, không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau, kiểm soát tốt các bệnh nền, khám sức khỏe định kỳ, nhất là người có nguy cơ cao và đến bệnh viện sớm khi có dấu hiệu bất thường.

“Người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Khi sức khỏe có biểu hiện khác thường, bệnh nhân cần đi khám sớm để tránh những hậu quả đáng tiếc”, điều dưỡng Thiện nhấn mạnh.