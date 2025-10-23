Công bố sớm đề mẫu có nhiều lợi ích

Động thái này khiến dư luận quan tâm bởi theo quy định của Bộ GD-ĐT, hạn cuối để các địa phương công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 là ngày 31/3 hằng năm. Như vậy, TPHCM đã đi sớm tới gần nửa năm so với khung thời gian chung.

Đây không phải lần đầu tiên TPHCM đi trước trong công tác tuyển sinh. Nhiều năm qua, thành phố luôn chủ động công bố sớm kế hoạch tuyển sinh, cấu trúc đề và phương án tuyển sinh. Kế hoạch này được công khai gửi cho nhà trường, báo chí để chủ động thông tin, giúp phụ huynh và học sinh có đủ thời gian chuẩn bị ôn tập, rèn luyện.

Chia sẻ với PV VietNamNet, một chuyên gia tuyển sinh nhìn nhận, việc công bố sớm môn thi và đề mẫu sẽ có 6 lợi ích rất lớn:

Thứ nhất, giảm áp lực, giúp học sinh lớp 9 có định hướng học tập đúng trọng tâm.

Thứ hai, khi nắm được cấu trúc và dạng đề, học sinh không phải loay hoay đoán môn, đoán đề, cũng không cần học tủ hay học lệch.

Thứ ba, học sinh có thể xây dựng kế hoạch ôn tập dài hơi, khoa học.

Thứ tư, giáo viên có cơ sở để điều chỉnh tiến độ giảng dạy, thiết kế các bài ôn luyện phù hợp với định hướng ra đề của Sở GD-ĐT.

Thứ năm, không chỉ học sinh và giáo viên, phụ huynh cũng được giải tỏa phần nào áp lực khi biết rõ lộ trình thi cử. Việc chủ động thông tin sớm được xem như một cách “giảm nhiệt” cho mùa thi vốn luôn căng thẳng ở các đô thị lớn như TPHCM.

Học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Thứ sáu, do kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là lần đầu tiên diễn ra sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, việc công bố sớm giúp học sinh ở các địa phương mới sáp nhập có thêm thời gian làm quen, không bị bỡ ngỡ với hình thức thi của TPHCM.

Kỳ thi đặc biệt sau khi sáp nhập

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên diễn ra sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy mô kỳ thi dự kiến sẽ mở rộng, số lượng thí sinh tăng đáng kể so với mọi năm.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập, với tổng số trên 750.000 học sinh. Theo thống kê, hiện TPHCM có khoảng 150.000 học sinh lớp 9 - con số cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập năm 2026 có khả năng sẽ lớn hơn. Do đó, việc công bố sớm kế hoạch và đề mẫu được xem là bước đi hợp lý, giúp các trường, học sinh và phụ huynh sớm bắt nhịp với quy mô mới.

Mặt khác, tuyển sinh là một kế hoạch thường niên. Trong tổng kết năm học và kế hoạch cho năm học mới, Sở GD-ĐT TPHCM xác định tuyển sinh đầu cấp, đặc biệt là kỳ thi lớp 10, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Như vậy, việc công bố sớm không chỉ thể hiện tinh thần chủ động của ngành giáo dục thành phố mà còn phản ánh định hướng quản lý “đi trước một bước”, chuẩn bị kỹ cho giai đoạn mới sau sáp nhập.

“Công bố đề mẫu sớm không chỉ có lợi cho học sinh mà còn tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển sinh. Khi đề mẫu được công khai, tất cả học sinh - dù học ở trung tâm thành phố hay vùng ven - đều có cơ hội tiếp cận thông tin như nhau. Điều này hoàn toàn phù hợp khi năm nay TPHCM mở rộng địa giới hành chính, trong đó có cả vùng ven, nông thôn, miền biển, đặc khu… Với học sinh của TPHCM (cũ), cấu trúc đề có thể không thay đổi nhiều, nhưng với học sinh hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, lần đầu tiên thi chung đề với TPHCM chắc hẳn sẽ cần thời gian làm quen. Do vậy, việc công bố sớm cũng góp phần hạn chế tình trạng 'sốc đề' cho học sinh”, một thầy giáo ở TPHCM nhận định.

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận 1 cũ), cho rằng việc TPHCM công bố sớm môn thứ 3 và đề mẫu lớp 10 là bước đi hợp lý, đúng với tinh thần của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

“Theo nguyên tắc, khi dạy học cho học sinh, giáo viên phải thông tin rõ cho người học biết nội dung sẽ được kiểm tra, đánh giá. Việc Sở GD-ĐT TPHCM sớm công bố đề mẫu giúp học sinh lớp 9 nắm được nhiều lợi ích như cấu trúc, phạm vi kiểm tra; từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Khi hiểu rõ trọng tâm và cách thức ra đề, các em sẽ chủ động hơn, giảm được áp lực và lo lắng trước kỳ thi”, ông Khoa nói.

Ông Khoa cũng nhận định, năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nên việc công bố sớm giúp học sinh ở các địa phương mới sáp nhập có thêm thời gian làm quen, không bị bỡ ngỡ với hình thức thi của TPHCM. Đây là tinh thần chủ động, minh bạch và đồng hành cùng học sinh của ngành Giáo dục TPHCM. Trong bối cảnh giáo dục đang đổi mới và quy mô đô thị mở rộng, sự chuẩn bị sớm ấy chính là chìa khóa để mọi đối tượng từ học sinh, phụ huynh đến nhà trường, bước vào mùa thi với tâm thế vững vàng hơn.