Bị chấm dứt hợp tác không xuất phát vi phạm hay bất đồng

Theo thông tin từ nhà trường, chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ Y khoa giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) được triển khai từ năm 2013, với mục tiêu mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chương trình y khoa chuẩn Đức.

Trong quá trình triển khai, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực chuyên môn và tư duy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình Y Việt – Đức kể từ năm học 2024 do thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP). Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo.

Quyết định chấm dứt hợp tác được Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6/2024, theo đề nghị nội bộ của Khoa Y (Fachbereich 04). Việc chấm dứt không do phía Việt Nam, mà là một quyết định hành chính – chính trị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố như: Viện IMPP (Viện ra đề thi Y – Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027; mô hình đào tạo song song không còn duy trì được tính tương đương với hệ thống y khoa Đức; cùng với việc cắt giảm ngân sách tại bang Rheinland-Pfalz và chính sách rà soát các chương trình quốc tế của các trường đại học công lập Đức.

Sinh viên Y khoa Việt - Đức trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: tư liệu trường

Phía Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho hay, dù đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình trong thời gian qua, nhưng các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.

“Theo báo cáo của các GS Fosterman (đồng Trưởng khoa Y Việt – Đức) và GS Urban, GS Huyên (đồng Phó Trưởng khoa Y Việt – Đức) trong phiên họp với lãnh đạo nhà trường ngày 13/10/2025, mặc dù đã có sự tác động từ Đại sứ Việt Nam tại Đức và Bộ Giáo dục Đức đến ban lãnh đạo Đại học Mainz (Universitätsmedizin Mainz), nhưng vì các lý do trên, phía Đức vẫn kiên quyết chấm dứt chương trình hợp tác”, nhà trường thông tin.

Khóa 2025 chuyển sang học chương trình Y khoa trong nước

Phía Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, nhà trường đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo dành cho khóa tuyển sinh 2025.

Theo đó, toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của Khoa Y Việt – Đức sẽ được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa chính quy của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20/10/2025. Sinh viên được đảm bảo lộ trình học tập 6 năm liên tục, theo chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế phê duyệt. Nhà trường cam kết công khai, minh bạch các nội dung học vụ và tài chính, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của sinh viên.

Đối với các khóa 2023 và 2024, dựa trên lộ trình kết thúc hợp tác giữa hai bên tính từ tháng 7/2024, nhà trường sẽ tiếp tục trao đổi với đối tác để các khóa này được học tập theo chương trình như trước, nhằm bảo đảm quyền lợi cho sinh viên và gia đình.