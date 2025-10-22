Sau 52 cuộc thi tuần, tháng và quý, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ khép lại với trận chung kết vào ngày 26/10 để tìm ra quán quân cho vòng nguyệt quế.

Thí sinh vào chung kết với nguồn khích lệ lớn

Giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 160 điểm, Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm. Với thành tích này, Duy Khoa đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm lần thứ 3 liên tiếp về với Huế.

Xuyên suốt các cuộc thi tuần, tháng, quý, Duy Khoa gây ấn tượng với sự điềm tĩnh, chắc chắn qua từng phần thi.

Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học, Huế) giành chiến thắng cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 160 điểm.

Nam sinh này được “tiếp thêm động lực” với bề dày thành tích của ngôi trường mình đang theo học tại sân chơi Olympia.

Trước trận chung kết Olympia năm thứ 25, Quảng Ninh và Huế là 2 địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất với 3 thí sinh.

Với cầu truyền hình chung kết năm 2025 do Duy Khoa mang về, đây là lần thứ 8 ngôi trường bên bờ sông Hương góp mặt trong trận chung kết Olympia. Đây cũng là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào chung kết năm nhất tính đến hiện tại, trong đó, có 3 quán quân chung kết năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009, Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức năm 2024).

Như vậy, nếu Duy Khoa chiến thắng ở trận chung kết năm, Huế sẽ là địa phương có nhiều nhà vô địch Olympia nhất cả nước với 4 thí sinh.

Thí sinh có kết quả thi quý cao nhất

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 290 điểm. Nhựt Lam cũng là thí sinh có điểm số ở cuộc thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm.

Nam sinh Đồng Tháp gây ấn tượng bởi sự chắc chắn và bản lĩnh.

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) giành chiến thắng cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 290 điểm.

Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Sau sáp nhập tỉnh, thành, nếu Nhựt Lam giành chiến thắng, Đồng Tháp sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh đứng trước cơ hội lịch sử

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) ghi tên mình vào trận chung kết năm sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm.

Nam sinh cho hay đã dành thời gian dài để chuẩn bị lượng kiến thức rộng cho Olympia và điểm mạnh của mình là tinh thần thi đấu luôn thoải mái, không áp lực thành tích.

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) giành chiến thắng cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 255 điểm.

Trước Thanh Tùng, Khánh Hòa mới một lần có cầu truyền hình trận chung kết Olympia. Thành tích cao nhất của học sinh Khánh Hòa ở sân chơi trí tuệ này đến nay là vị trí Á quân của Nguyễn Hải Đăng năm 2019.

Như vậy, nếu Thanh Tùng chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 25, Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Thí sinh vào chung kết năm sau trận thi quý đặc biệt

Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270.

Bảo Khánh đã chứng minh bản lĩnh và tinh thần nỗ lực không ngừng khi trải qua trận thi quý khốc liệt và cạnh tranh nhất với sự tham gia của 5 thí sinh (không phải 4 thí sinh như thường lệ, xuất phát từ một sự cố của chương trình ở cuộc thi tháng trước đó). Được tôi rèn qua thử thách, Bảo Khánh chắc chắn sẽ tích lũy kinh nghiệm và vững tin hơn ở trận chung kết.

Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) giành chiến thắng cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 270 điểm.

Là thí sinh cuối cùng vào trận chung kết Olympia năm thứ 25, Bảo Khánh hiểu rằng mình còn ít thời gian để chuẩn bị hơn so với các thí sinh khác. Tuy vậy, nam sinh quyết tâm “đã bước vào trận chung kết, mục tiêu đặt ra chắc chắn phải cao nhất”.

Hà Nội có cơ hội vươn lên là địa phương có 2 quán quân Olympia nếu Trần Bùi Bảo Khánh chiến thắng ở trận chung kết năm. Học sinh Hà Nội đầu tiên trở thành quán quân Olympia là Phan Minh Đức (cũng là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) ở năm thứ 10.

4 nam sinh góp mặt tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Cả 4 thí sinh đều được đánh giá là những đối thủ đáng gờm trong trận chung kết năm nay.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 26/10 trên VTV3. Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 40.000 USD và cơ hội du học.