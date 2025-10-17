Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau khi TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ kết hợp cả hai hình thức xét tuyển và thi tuyển, nhằm phù hợp với thực tế.

Hình thức xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập sẽ thực hiện ở một số khu vực đặc thù.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Nguyễn Huế

Các trường THPT công lập ở những khu vực còn lại sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với ba môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Cách làm này nhằm bảo đảm sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các trường sau khi sáp nhập 3 địa phương.

Các bộ phận chuyên môn sẽ xây dựng phương án cụ thể cho từng khu vực, từng trường áp dụng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển, trình Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt và triển khai theo quy định.

Năm 2025, TPHCM có hơn 76.000 thí sinh dự thi lớp 10. Tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập của TPHCM đạt 91,6%. Nếu thí sinh lựa chọn trường đăng ký phù hợp với năng lực học tập, địa bàn di chuyển gần thì hầu như ai cũng sẽ chắc suất vào học công lập.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT thường là điểm tổng của các môn thi: Điểm xét tuyển = Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Toán + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Năm 2026, số lượng học sinh của TPHCM sẽ tăng đáng kể do việc sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có hiệu lực từ ngày 1/7.