Lễ công bố và trao giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025 diễn ra chiều 30/12 nằm trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Hành trình kiến tạo Make in Viet Nam đổi mới sản xuất số, xây dựng Việt Nam số hùng cường, thịnh vượng”.

Sự kiện do Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có đóng góp tích cực cho chủ trương "Make in Viet Nam". Ảnh: Thạch Thảo

Giải năm nay nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, công nghệ số trong năm 2025.

Ở lần thứ sáu giải thưởng Make in Viet Nam được tổ chức, Hội đồng giám khảo Make in Viet Nam 2025 đã chọn được 47 sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc để trao thưởng lọt vào top 10 thuộc 8 lĩnh vực; trong đó có 6 giải Vàng, 6 giải Bạc và 8 giải Đồng.

6 doanh nghiệp với các sản phẩm công nghệ xuất sắc nhận giải Vàng. Ảnh: Thạch Thảo

Danh sách 6 giải Vàng:

Hệ thống hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT của Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết Weatherplus đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Thiết bị bay không người lái Hera của Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc.

Bộ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp của Công ty Cổ phần VTI đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

Dịch vụ tài chính số cho vay vốn VietCredit của Công ty Tài chính tổng hợp cổ phần Tín Việt đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ.

Phần mềm Vuihoc của Công ty Cổ phần VH Edtech đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

Giải pháp ERP về logistics cho doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog đạt giải Vàng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics.

Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ được trao giải Bạc. Ảnh: Thạch Thảo

Danh sách 6 giải Bạc:

BnK Intelligent Document Processing (IDP) - Xử lý hiệu quả tài liệu bằng cách sử dụng khả năng AI nhận thức của Công ty Cổ phần Giải Pháp BnK đạt giải Bạc hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Camera giao thông thông minh xử lý tại biên (Edge-AI) - VCAM/Vtraffic của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đạt giải Bạc hạng mục Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc.

NxFactory - Hệ sinh thái giải pháp tự động hóa cho nhà máy thông minh của Công ty Cổ phần NTQ Solution đạt giải Bạc hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

BShield - Giải pháp bảo vệ ứng dụng di động toàn diện của Công ty TNHH Verichains đạt giải Bạc hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ.

Ứng dụng nông nghiệp thông minh "Trúng mùa" của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Saty đạt giải Bạc hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Máy AOI hệ thống kiểm tra quang tự động (Automated Optical Inspection) của Công ty Cổ phần Viet Dynamic đạt giải Bạc hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Giải Đồng được trao cho 8 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ xuất sắc trong 6 lĩnh vực. Ảnh: Thạch Thảo

Danh sách 8 giải Đồng:

Công cụ AI nhận diện website lừa đảo của Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Chống lừa đảo đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

TrueID - Giải pháp xác thực định danh điện tử của Công ty TNHH Verichains đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc.

Phần mềm quản lý bán hàng Misa eShop của Công ty Cổ phần Misa đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ.

Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

Hệ sinh thái Bản sao số (Digital Twin) tương tác thông minh 3D/360, tích hợp Trợ lý ảo AI của Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội.

Hệ thống quản lý khoáng sản - VNPT Mineral của Công ty Công nghệ thông tin VNPT đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia của Công ty Cổ phần iCheck đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Delta X Smart - Cánh tay robot công nghiệp thông minh, tốc độ cao, chi phí thấp của Công ty Cổ phần DeltaX Robotics đạt giải Đồng hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Ngoài 20 sản phẩm, giải pháp đạt giải Vàng, Bạc và Đồng, 27 sản phẩm, giải pháp khác cũng được vinh danh trong top 10 sản phẩm số tiêu biểu, thuộc 8 lĩnh vực khác nhau. Đây là những sản phẩm, giải pháp được phát triển bởi doanh nghiệp công nghệ số Make in Viet Nam, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số đất nước, cũng như từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về giá trị của giải thưởng Make in Viet Nam đối với doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, ông Ngô Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần An ninh mạng SCS (SafeGate) cho biết, Make in Việt Nam với tinh thần tự chủ công nghệ là một trong những chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển của các doanh nghiệp Việt. Trong đó, SafeGate kiên trì với con đường này ngay từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên, dù không dễ dàng.

"Việc Bộ giải pháp an ninh mạng Make in Viet Nam của SafeGate lọt vào top 10 trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội không chỉ là ghi nhận cho nỗ lực của đội ngũ SafeGate, mà còn là minh chứng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra các giải pháp an ninh mạng cốt lõi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp bối cảnh trong nước", ông Tuấn Anh nói.

Được tổ chức từ năm 2019 đến nay, Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam giúp kết nối doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, góp phần tạo ra một hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp công nghệ số mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển các ngành, địa phương, kinh tế xã hội, làm chủ quá trình chuyển đổi số và góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển cùng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn năm nay thu hút khoảng 1.500 người tham dự. Song song với các phiên thảo luận, diễn đàn có điểm nhấn là không gian trưng bày, trình diễn sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt. Khu vực trình diễn tập trung vào sản phẩm công nghệ chiến lược như robot, UAV, nền tảng AI và hơn 50 sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Các gian trải nghiệm được bố trí theo 8 hạng mục để khách tham quan tương tác trực tiếp.