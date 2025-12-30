Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng chia sẻ, Nghị quyết 57 thực sự là một bước cởi trói rất lớn về mặt thể chế, giúp các tổ chức, cá nhân, trong đó có các doanh nghiệp Nhà nước như Viettel yên tâm hơn, mạnh dạn hơn khi đầu tư vào thử nghiệm, làm chủ và đưa vào áp dụng các công nghệ mới, mô hình mới, tạo ra sự bứt phá cho doanh nghiệp.

Chia sẻ với VietNamNet về Nghị quyết 57, Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định, đây là nghị quyết 57 thực sự đột phá trong từng câu chữ - từ thể chế, cơ chế chính sách cho đến các con số rất cụ thể, bao gồm đầy đủ các nội hàm cũng như các định hướng chiến lược.

“Ngay khi đọc nội dung Nghị quyết, tôi thấy rõ cơ hội phát triển dài hạn cho Tập đoàn. Nghị quyết 57 đã mở ra những cơ chế hoàn toàn mới cho việc đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết cho phép cơ chế đánh giá thí điểm các mô hình kinh doanh mới, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm, độ trễ trong nghiên cứu phát triển và cho phép miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan. Nghị quyết còn nêu cơ chế về tạo nguồn vốn, quy định cụ thể là dành ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Thêm nữa là cơ chế khuyến khích mua sắm công đối với các sản phẩm, hàng hoá là kết quả nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp trong nước tạo ra”, ông Tào Đức Thắng nói.

Chủ tịch Viettel chia sẻ tiếp, Nghị quyết 57 thực sự là một bước cởi trói rất lớn về mặt thể chế, giúp các tổ chức, cá nhân, trong đó có các doanh nghiệp Nhà nước như Viettel yên tâm hơn, mạnh dạn hơn khi đầu tư vào thử nghiệm, làm chủ và đưa vào áp dụng các công nghệ mới, mô hình mới, tạo ra sự bứt phá cho doanh nghiệp.

Có thể nói, Nghị quyết 57 được ban hành đã đem lại luồng sinh khí mới, tạo tâm thế hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Không chỉ lãnh đạo các Tập đoàn Nhà nước mà cả các chủ doanh nghiệp tư nhân đều phấn khởi, chủ động nghiên cứu, học tập Nghị quyết để tìm hướng đi cho đơn vị mình.

Đầu năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 88/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hạ tầng mạng 5G toàn quốc nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm phát sóng 5G được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 19/2 đến hết ngày 31/12/2025.

Đây là chính sách đặc biệt, nhằm tạo đột phá chuyển đổi số quốc gia, thực hiện mục tiêu hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, phủ sóng 5G toàn quốc đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW.

“Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, với trọng tâm là thúc đẩy đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã tạo động lực mạnh mẽ cho Viettel. Viettel nhận thấy trách nhiệm của mình và dồn mọi nguồn lực để càng sớm càng tốt triển khai rộng khắp hạ tầng mạng 5G, đây chính là nền tảng công nghệ để phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân chuyển đổi số một cách hiệu quả”, Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định.

Đến hết tháng 12/2025, Viettel sẽ cán mốc 23.500 trạm 5G. Nếu tính cả số lượng trạm 5G triển khai năm 2024 là 6.500 trạm, thì Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với luỹ kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời.

Chia sẻ về vấn đề này tại tọa đàm “Thương mại hóa 5G tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?” ngày 29/12, bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết, ngày 22/12 vừa qua, Viettel nhận được giấy ghi nhận của Bộ KH&CN về việc Viettel đã hoàn thành cam kết cũng như là vượt mức cam kết với Bộ và Chính phủ về việc triển khai 5G.

Tính đến thời điểm hiện nay, Viettel đã có hơn 20.000 trạm thu phát sóng 5G. Đến hết tháng 12/2025, Viettel sẽ cán mốc 23.500 trạm 5G.

Nếu tính cả số lượng trạm 5G triển khai năm 2024 là 6.500 trạm thì Viettel sẽ sở hữu mạng lưới 5G lớn nhất tại Việt Nam với luỹ kế 30.000 trạm, phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

Mục tiêu trong năm 2026, Viettel sẽ triển khai thêm 15.000 trạm nữa. Nâng vùng phủ trong nhà, tức là tiếp tục phủ sâu ở trong nhà từ 70% đến gần 85%.

“Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 03 của Chính phủ xác định 5G là hạ tầng chiến lược quan trọng cho nên là Viettel đã coi việc đầu tư hạ tầng 5G đảm bảo cho hạ tầng số của quốc gia, nên đã tập trung đầu tư nhanh và rộng khắp. Sắp tới, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư theo chiều sâu để mạng 5G thực sự trở thành hạ tầng số có thể tạo ra được sự bùng nổ của các ứng dụng cho 5G, phục vụ không chỉ cho người dân mà cho doanh nghiệp cũng như cho các điều hành của chính quyền các cấp”, bà Nguyễn Hà Thành nói.