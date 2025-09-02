Chiều nay (2/9), lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Đông và miền Tây đổ về TPHCM tăng đột biến. Cảnh tượng quen thuộc sau mỗi dịp nghỉ lễ lại tái diễn khi xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên các tuyến đường huyết mạch như QL1, QL51 và các tuyến cao tốc.

Người dân xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái theo hướng Nhơn Trạch đi TPHCM. Ảnh: TK

Một trong những điểm nóng nhất về ùn tắc giao thông là phà Cát Lái. Hàng ngàn người dân từ Đồng Nai (hướng Nhơn Trạch) di chuyển qua phà để vào TPHCM phải xếp hàng dài chờ đợi.

Dòng xe máy và ô tô kéo dài hơn 2km, tạo ra cảnh tượng ùn tắc, người đi đường mệt mỏi. Lực lượng điều tiết giao thông phải làm việc hết công suất để giải quyết tình hình.

Chị Lê Thị Mai, một người dân sống ở Nhơn Trạch, cho biết: "Tôi xếp hàng ở phà Cát Lái gần 1 giờ mà vẫn chưa qua được. Ai cũng muốn về sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc mới nên ai cũng cố chen lấn. Thật sự rất nản".

Ô tô xếp hàng nối dài bên bờ Nhơn Trạch để chờ qua phà Cát Lái. Một tài xế rời xe trong lúc xếp hàng chờ gần 1 giờ. Ảnh: TK

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái, dự kiến có hơn 60.000 lượt khách đi lại phà Cát Lái hôm nay. Đơn vị hoạt động 7 phà và tăng 30% nhân sự để phục vụ nhu cầu của người dân.

Thay vì tập trung bán vé tại các quầy trong bến, nhiều nhân viên xí nghiệp đã được điều động đến các điểm cách cổng phà hàng trăm mét, thậm chí cả cây số. Họ di chuyển giữa các hàng xe, bán vé trực tiếp cho người dân đang xếp hàng chờ đợi.

Biện pháp này giúp giảm đáng kể thời gian chờ mua vé tại cổng, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ. Việc mua vé từ xa giúp người dân có thể lên phà ngay khi đến lượt mà không cần dừng lại để làm thủ tục, từ đó đẩy nhanh tốc độ lưu thông của luồng xe.

17h chiều nhưng nắng vẫn gay gắt khiến người dân bơ phờ. Nhiều em nhỏ gục ngủ trên xe máy khi cùng người thân xếp hàng chờ đợi qua phà Cát Lái. Ảnh: TK

Nhân viên phà Cát Lái di chuyển giữa các hàng xe, bán vé trực tiếp cho người dân đang xếp hàng chờ đợi. Ảnh: TK.





Các tuyến đường Lương Định Của, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định theo hướng vào cao tốc, cảng Cát Lái đều chật cứng, xe cộ nối dài và nhích từng mét.

Kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Định hướng từ phà Cát Lái về nút giao Mỹ Thủy. Ảnh: TK.

Nôn nóng về nhà do đường kẹt cứng nên nhiều người lao xe máy lên vỉa hè, bất chấp vi phạm luật giao thông. Ảnh: TK

Chiều 2/9, tại khu vực tỉnh Đồng Nai, hàng nghìn phương tiện theo các hướng ùn ùn đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Khoảng 16h, đoàn xe nối dài vài cây số tại các trạm thu phí và khu vực nút giao trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Nhiều thời điểm, dòng xe di chuyển chậm, có lúc gần như "chôn chân" một chỗ.

Đặc biệt, có đoạn dòng xe đông di chuyển chậm kéo dài hơn 7km, khiến hành trình trở lại TPHCM của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bất chấp vi phạm luật, một số phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp nhằm thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Chị Phan Tuyết Mai (ngụ TPHCM) cho biết, gia đình chị khởi hành từ sáng sớm để về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, đến đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì xe liên tục bị ùn ứ.

“Xe tôi bị chặn ở lối ra với quốc lộ 1, phải vòng sang đường khác để vào cao tốc thì lại bị CSGT chặn ở quốc lộ 56”, chị Mai chia sẻ.

Không chỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng chức năng túc trực và thường xuyên đóng mở ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là tuyến huyết mạch thuận tiện kết nối Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Lạt,...

Theo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an), lực lượng chức năng luôn bố trí chốt trực tại các lối ra vào trên cao tốc đi TPHCM. Khi xảy ra sự cố hoặc lưu lượng phương tiện tăng đột biến, CSGT lập tức đóng, mở làn và điều hướng xe sang quốc lộ để giảm áp lực.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tại Km62+200 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải. Sự cố khiến lưu lượng phương tiện dồn ứ, kéo theo ùn tắc kéo dài trên tuyến.