Theo Sở Xây dựng TPHCM, kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng khách qua các đầu nối giao thông lớn tăng mạnh. Dự báo sân bay Tân Sơn Nhất đón 125.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 6% so với cùng kỳ.

Các tuyến xe liên tỉnh trên địa bàn đón khoảng 65.330 lượt khách mỗi ngày, tăng 9% so với cùng kỳ.

Từ 17h, thời điểm kết thúc ngày làm việc cuối trước kỳ nghĩ lễ 2/9, các cửa ngõ TPHCM xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Người dân đổ ra đường đến các đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe liên tỉnh, ga Sài Gòn... để về quê, đi du lịch gây áp lực giao thông cực lớn.

Tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hoà, Trường Chinh, vòng xoay Lăng Cha Cả trong tình trạng đông nghẹt ô tô, xe máy nối đuôi, nhích từng mét.

Hầm chui Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn, ô tô và xe máy xếp kín mặt đường, nhích từng mét theo hướng về nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Có thời điểm, người dân phải 'chôn chân' trên đường, do kẹt xe 'không lối thoát'.

Đường Trường Chinh, đoạn qua khu công nghiệp Tân Bình xảy ra cảnh hỗn loạn giao thông. Xe buýt mắc kẹt giữa vòng vây xe máy.

Bà Lan cùng chồng đứng, ngồi thấp thỏm chờ xe buýt để ra bến xe An Sương về Nha Trang. "Chuyến xe sắp khởi hành về Nha Trang rồi nhưng tôi đứng đợi hơn 20 phút vẫn chưa thấy xe buýt đến".

Bất chấp vi phạm luật giao thông, nhiều người lao xe máy lên vỉa hè đường Trường Chinh do phía dưới lòng đường xe đã chật cứng.

Tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, khu vực nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng xảy ra tình trạng ùn xe kéo dài.

Bến xe Miền Đông (phường Bình Thạnh) nhộn nhịp với hàng trăm xe khách xếp kín bến, sẵn sàng phục vụ khách. Hiện nay, bến này chủ yếu phục vụ khách đi các tuyến tỉnh Tây Nguyên.

Trần Bảo Trâm (sinh viên quê Đăk Lắk) cho biết ra bến từ sớm để tránh kẹt xe. "Mấy hôm nay giao thông khu vực này bị ảnh hưởng bởi dự án sửa cầu Bình Triệu 1 nên thường xuyên ùn tắc. Tôi tranh thủ ra bến xe sớm nên chờ đợi khá mệt mỏi...”, nữ sinh chia sẻ.

Từ chiều 29/8, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chỉ đạo các đội, trạm trên toàn địa bàn phối hợp với công an phường, xã, thanh niên xung phong, ban quản lý cảng, sân bay và Cục CSGT để phân luồng, điều tiết giao thông từ xa.

Trong đó, CSGT sẽ tập trung giải quyết nhanh các sự cố, không để ùn tắc kéo dài tại các khu vực cửa ngõ, bến xe, ga tàu, các tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái, Phước Long và sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát và các nhóm phản ứng nhanh sẽ được sử dụng để cập nhật tình hình, kịp thời bố trí lực lượng tại các điểm nóng.