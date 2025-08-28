Theo Phòng CSGT, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (từ 30/8 đến hết ngày 2/9), dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố sẽ gia tăng đột biến, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ, khu vực bến xe, nhà ga, sân bay...

Ngoài ra, tại một số khu vực đang tiến hành thi công sửa chữa, nâng cấp đường như: khu vực cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 hay nút giao Tân Vạn (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch) thuộc Dự án đường Vành đai 3... nên sẽ ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT điều tiết giao thông. Ảnh: Phòng CSGT

Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài, Phòng CSGT có thông báo nhằm điều tiết giao thông tại 1 số khu vực như:

Cầu Bình Triệu 1: Từ ngày 26/8-30/11 cấm xe ô tô lưu thông qua cầu.

Lộ trình lưu thông thay thế:

Lộ trình 1: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh) → Cầu Bình Triệu 2 → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình).

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh) → đường Đinh Bộ Lĩnh → đường Nguyễn Xí → đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (Phường Hiệp Bình).

CSGT hướng dẫn lộ trình thay thế các tuyến đường đang sữa chữa, nâng cấp. Ảnh: Phòng CSGT.

Cầu Bình Triệu 2: Từ ngày 26/8-30/11 sẽ điều chỉnh tổ chức lưu thông 2 chiều xe như sau:

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đến đường Phạm Văn Đồng: Các loại xe ô tô lưu thông trên phần đường rộng 3,5m (cấm xe 2-3 bánh lưu thông).

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Đinh Bộ Lĩnh: Làn xe 1 sát lề bộ hành bên phải: xe 2-3 bánh, xe ô tô con; Làn xe 2 sát dải phân cách bên trái: các loại xe ô tô.

CSGT hướng dẫn về lộ trình thay thế tại nút giao Vành đai 3 - Tân Vạn. Ảnh: Phòng CSGT

Khu vực thi công Dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch): Từ ngày 19/8, đoạn Vành đai 3 từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây tại Km 8+512 đến cầu Nhơn Trạch đã được thông xe, trong đó có 1km Vành đai 3 thuộc địa giới TPHCM.

Chỉ có hai lối để vào Vành đai 3 gồm: Km 8+512 cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hướng về cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Tổ chức giao thông đoạn từ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến cầu Nhơn Trạch (địa phận TPHCM) cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ.

Lộ trình lưu thông thay thế:

Lộ trình từ TPHCM đi Đồng Nai qua cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Lộ trình 1: TPHCM → cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào Vành đai 3 → Cầu Nhơn Trạch → Tỉnh Đồng Nai (đoạn đường cấm xe tải trên 1,5 tấn và cấm xe khách trên 16 chỗ; đồng thời có một đoạn 320m đường cong, trải đá, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ theo biển báo dưới 30km/h).

Lộ trình 2: TPHCM → cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây → rẽ phải vào nút giao Đường 319 → tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 3: TPHCM → cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây → Quốc lộ 51 → tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình khác từ TPHCM đi Đồng Nai (khi hạn chế phương tiện lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây)

Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

Phòng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện chọn lộ trình di chuyển phù hợp, khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp.

CSGT TPHCM hướng dẫn người dân về lộ trình từ trung tâm TPHCM đi Vũng Tàu. Ảnh: Phòng CSGT.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu đến đặc khu Côn Đảo trong dịp lễ, cơ quan chức năng khuyến khích người dân di chuyển bằng đường hàng không hoặc sử dụng phương tiện khác để lưu thông, như: Tàu Metro từ TPHCM đến Bến tàu cao tốc Vũng Tàu, Bến phà Bình Khánh (Nhà Bè – Cần Giờ), hay Bến phà Vũng Tàu (Cần Giờ - Vũng Tàu).

Riêng tại khu vực trung tâm TPHCM, Phòng CSGT dự đoán lưu lượng người đổ về tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí sẽ tăng cao. Phòng CSGT lưu ý, người dân khi tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu, chỉ dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời hạn chế sử dụng xe cá nhân nếu không thực sự cần thiết. Khuyến khích sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện nhằm giảm tải áp lực cho hạ tầng giao thông.

Đội CSGT Cát Lái điều tiết giao thông tại nút giao Tân Vạn. Ảnh: Phòng CSGT.

Đối với người dân từ các tỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, cần tính toán thời gian di chuyển hợp lý để tránh tình trạng dồn phương tiện vào buổi tối ngày cuối kỳ nghỉ. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát sinh tình huống bất thường, cần bình tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý, tránh gây thêm áp lực cho giao thông khu vực.