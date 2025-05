Những người nổi tiếng luôn có sở thích sở hữu những chiếc siêu xe đắt đỏ và hào nhoáng. Nhưng khi những chiếc siêu xe triệu đô này gặp tai nạn, thiệt hại cũng không hề nhỏ. Dưới đây là 6 vụ tai nạn siêu xe đắt đỏ nhất liên quan đến các ngôi sao nổi tiếng thế giới từng khiến mọi người phải sửng sốt vì mức độ "cháy túi" mà chúng để lại.

1. Gage Gillean: "Nghiền nát" Pagani Huayra Roadster 3,4 triệu USD

Pagani Huayra Roadster trị giá 3,4 triệu USD bị phá nát không thể phục hồi. Ảnh: Reddit

Sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nhưng Gage Gillean – con trai của một tỷ phú quỹ đầu tư mạo hiểm, đã có được bài học đắt giá khi biến chiếc Pagani Huayra Roadster trị giá 3,4 triệu USD (khoảng 88 tỷ đồng) thành đống sắt vụn chỉ bằng một cú đâm duy nhất.

Vụ tai nạn không chỉ phá nát một kiệt tác cơ khí cực hiếm mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho sự "hủy hoại" đắt đỏ, đồng thời đưa tên tuổi Gage Gillean lên trang nhất theo cách không ai mong muốn.

2. Tracy Morgan: 2 triệu USD "tan biến" sau vài phút mua Bugatti Veyron

Siêu xe của danh hài Hollywood va chạm Honda CR-V khi vừa rời khỏi đại lý. Ảnh: Driving.ca

Chưa kịp tận hưởng cảm giác lái chiếc Bugatti Veyron mới toanh, nam diễn viên hài Tracy Morgan đã gặp tai nạn với chiếc xe này và biến nó thành bãi phế liệu. Thiệt hại ước tính khoảng 2 triệu USD (gần 60 tỷ đồng). Có lẽ đây là nỗi hối hận đắt giá nhất mà ít ai dám trải qua và vụ tai nạn này là định nghĩa hoàn hảo cho câu nói "niềm vui ngắn chẳng tày gang".

3. Cristiano Ronaldo: "Thử độ bền" của Ferrari và Bugatti với tổng giá trị 1,7 triệu USD

Ferrari 599 GTB Fiorano và Bugatti Veyron của Cristiano Ronaldo gặp nạn. Ảnh: Autoevolution và The Mirror

Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha không chỉ sở hữu những bàn thắng đắt giá mà còn có những cú va quệt khiến giới mê xe rơi nước mắt. Anh từng gặp hai vụ tai nạn liên quan đến Ferrari 599 GTB Fiorano và Bugatti Veyron, với tổng giá trị ban đầu là 1,7 triệu USD (hơn 44 tỷ đồng).

Chi phí khắc phục sửa chữa cho hai chiếc siêu xe vào khoảng hơn 600.000 USD (gần 16 tỷ đồng). Tuy nhiên, với bộ sưu tập siêu xe đáng giá hàng chục triệu USD, đây chỉ giống như... "muỗi đốt inox" đối với Ronaldo.

4. Rowan Atkinson: 1,6 triệu USD cho bài học với McLaren F1

Siêu xe McLaren F1 của "Mr. Bean" gặp nạn được bồi thường bảo hiểm cao nhất lịch sử nước Anh. Ảnh: Sky News

Rowan Atkinson không chỉ nổi tiếng với vai diễn hài hước trong bộ phim "Mr. Bean" mà còn được nhiều người biết đến qua vụ tai nạn với chiếc McLaren F1 huyền thoại, khiến chiếc xe này phải sửa chữa với chi phí lên tới 1,6 triệu USD (gần 42 tỷ đồng).

Vụ tai nạn đó đã trở thành một trong những yêu cầu bồi thường bảo hiểm cao nhất lịch sử nước Anh. May mắn là ví tiền của Atkinson vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù chiếc McLaren F1 của ông thì không còn được như vậy.

5. Richard Hammond: Đốt chiếc Rimac Concept One giá 1 triệu USD thành khói

Chiếc siêu xe điện Rimac Concept One bị cháy rụi sau tai nạn. Ảnh: Road And Track

Richard Hammond, cựu phóng viên của "Top Gear" và hiện là người dẫn chương trình "The Grand Tour" đã sống sót thần kỳ sau khi vụ tai nạn kịch tính. Chiếc siêu xe điện Rimac Concept One của ông lao xuống sườn núi và bốc cháy trong khi đang quay một tập trong series The Grand Tour. Thiệt hại gần 1 triệu USD (gần 26 tỷ đồng) là cái giá phải trả cho màn đua tốc độ và cả sự may mắn sống sót.

6. Elon Musk: "Định mệnh" với McLaren F1 trước khi thành tỷ phú

Chiếc McLaren F1 gắn liền với vị tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Car Blog India

Vào đầu những năm 2000, Elon Musk đã có cú drift định mệnh với McLaren F1 trị giá khoảng 1 triệu USD (26 tỷ đồng) mà chưa mua bảo hiểm. Khi đang chở theo Peter Thiel - người đồng sáng lập PayPal, Musk đã mất lái, xoay vòng và vụ tai nạn khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Dù gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng cả Musk và Thiel đều không bị thương và bình an vô sự. Về sau, Musk đã kể lại vụ việc trong các cuộc phỏng vấn như một phần của "truyền thuyết Thung lũng Silicon".

Những cái tên khác khiến hãng bảo hiểm phải "khóc ròng"

Stefan Eriksson – cựu giám đốc công nghệ của Gizmondo đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi biến Ferrari Enzo, một trong những siêu xe hiếm nhất hành tinh thành đống sắt vụn trên đường cao tốc California. Tốc độ và rượu là nguyên nhân chính, với thiệt hại ước tính khoảng 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng).

Không chỉ có Stefan Eriksson, diễn viên hài Eddie Griffin khi đang luyện tập lái chiếc Ferrari Enzo cho một bộ phim từ thiện cũng đã "cán đích" bằng cách đâm sầm vào tường. Chiếc siêu xe trị giá khoảng 1 triệu USD bị phá hủy hoàn toàn, biến buổi tập lái thành một buổi biểu diễn không ai quên được.

Ngay cả tay đua Công thức 1 như Charles Leclerc cũng không tránh khỏi "phút lơ đễnh". Trong một sự kiện quảng bá, anh đã gặp tai nạn với chiếc Ferrari SF90 Stradale có trị giá gần 500.000 USD (gần 13 tỷ đồng). Dù thiệt hại không khủng khiếp so với những vụ trên, nhưng cũng đủ khiến cộng đồng mê xe cảm thấy đau lòng.

Khi bạn lái một chiếc xe trị giá hàng triệu đô, mỗi cú va chạm đều sẽ trở thành một bản tin chấn động. Những vụ tai nạn trên không chỉ là minh chứng cho rủi ro của tốc độ, mà còn cho thấy dù bạn là tỷ phú công nghệ, siêu sao bóng đá hay danh hài Hollywood, mọi sai lầm sau tay lái vẫn có thể phải trả cái giá rất đắt.

