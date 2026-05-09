Ngày 9/5, Sở Y tế TPHCM đưa ra quan điểm về định hướng triển khai chủ trương khám sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết 72.

"Mục tiêu không phải là cấp giấy chứng nhận đủ sức khỏe hay 'khám xong rồi để đó' mà là phát hiện sớm nguy cơ, quản lý bệnh hiệu quả, giảm biến chứng, giảm tử vong sớm và nâng cao chất lượng sống cho người dân", đại diện Sở Y tế nhấn mạnh.

Người dân TPHCM chờ lượt khám sức khoẻ miễn phí diễn ra ngày 17/4. Ảnh: Nguyễn Huế

Mỗi người dân cần được đánh giá sức khỏe ban đầu, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và phân nhóm theo tuổi, giới, bệnh nền, yếu tố nguy cơ, môi trường sống và nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, hệ thống y tế mới xác định được ai cần khám gì, tầm soát gì, với tần suất như thế nào và được theo dõi ở đâu.

Đối với người khỏe mạnh, ưu tiên được xác định là tư vấn phòng bệnh, tiêm chủng, dinh dưỡng và vận động, kết hợp tầm soát một số bệnh phổ biến. Riêng với người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lao động trong môi trường có nguy cơ và các nhóm yếu thế, cần xây dựng các gói chăm sóc và tầm soát phù hợp, đặc thù theo từng nhóm.

Ngoài ra, kết quả khám phải được gắn với quản lý sức khỏe liên tục tại y tế cơ sở, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, có cơ chế theo dõi và can thiệp sớm khi phát hiện nguy cơ.

Với quan điểm đó, Sở Y tế TPHCM khẳng định việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo đúng tinh thần Nghị quyết 72 phải là một quá trình chủ động, liên tục và dựa trên dữ liệu - chứ không phải một đợt khám phong trào mang tính hình thức.

Tại TPHCM, thời gian qua đã triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu dịp Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) hay lễ ra quân khám sức khỏe, tầm soát, sàng lọc cho người dân năm 2026.