Hỗ trợ hệ bài tiết và lợi tiểu Râu ngô là vị thuốc nổi tiếng với khả năng lợi niệu và tiêu thũng. Nhờ đặc tính quy vào kinh Thận và Bàng quang, râu ngô giúp làm tăng lượng nước tiểu bài tiết ra ngoài từ 3 đến 5 lần. Qua đó, thảo dược này hỗ trợ đào thải chất cặn bã, giảm ứ trệ đường tiết niệu, đồng thời cải thiện các chứng bệnh như: - Tiểu vàng, tiểu rắt, tiểu buốt, bí tiểu, tiểu ra máu. - Viêm đường tiết niệu và viêm bàng quang. - Giảm tình trạng phù thũng và giải tỏa cảm giác nóng bức trong ngày hè. Râu ngô, vị thuốc quý chữa sỏi thận. Ảnh: Việt Hoàng

Hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi tiết niệu Nhờ tác dụng tăng bài tiết nước tiểu, râu ngô được dùng để hỗ trợ đắc lực trong việc điều trị sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và một số loại sỏi đường tiết niệu.

Hỗ trợ tim mạch và hạ huyết áp Các nghiên cứu khoa học xác nhận râu ngô có ứng dụng tích cực đối với sức khỏe tim mạch. Y học hiện đại cũng chỉ ra thảo dược này có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp và điều hòa chỉ số huyết áp ở mức độ nhẹ.

Hỗ trợ điều hòa đường huyết Theo các nghiên cứu y học hiện đại, việc sử dụng râu ngô có tác dụng hỗ trợ điều hòa đường huyết, rất phù hợp cho những người cần ổn định chỉ số này.

Hỗ trợ thanh nhiệt, mát gan Râu ngô có tác dụng bình can góp phần giải nhiệt, làm mát gan, hỗ trợ điều trị các bệnh gan mật, vàng da và tăng cường tiết mật.

Bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ làm chậm lão hóa Râu ngô sở hữu thành phần dinh dưỡng rất phong phú, không độc hại và giá thành hợp lý. Thảo dược này giúp cung cấp cho cơ thể: - Các vitamin: Vitamin A, K, C, PP và các vitamin nhóm B (B1, B2, B6). - Các hoạt chất sinh học: Flavonoid, inositol, axit pantothenic, saponin, steroid thực vật (sitosterol, stigmasterol), dầu béo, chất đắng và vi lượng. - Nguồn dưỡng chất này hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể và làm chậm quá trình lão hóa.

Hỗ trợ cải thiện một số tình trạng sức khỏe khác Bên cạnh các tác dụng chính trên, râu ngô còn được ứng dụng trong dân gian nhằm hỗ trợ giảm tê thấp và hỗ trợ tình trạng xuất huyết nội tạng.

Ai không nên dùng râu ngô hoặc cần thận trọng? Người huyết áp thấp, thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi, tiêu chảy kéo dài, thể trạng gầy yếu hoặc ăn uống kém nên thận trọng vì tác dụng lợi tiểu có thể làm tăng nguy cơ mất nước. Người mắc bệnh thận nặng, suy thận, có tiền sử bệnh gan, thận hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Phụ nữ mang thai cũng cần tham khảo chuyên môn, đặc biệt khi dùng râu ngô kết hợp các dược liệu lợi tiểu khác.