Khi chế biến ngô, hầu hết mọi người đều có thói quen bóc bỏ lớp vỏ và phần râu ngô. Thế nhưng, Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết râu ngô (tên khoa học là Stigma Maydis) thực chất là một vị thuốc lành tính và đạt hiệu quả cao trong việc chăm sóc sức khỏe.

Trong Đông y, râu ngô sở hữu vị ngọt, tính bình, có khả năng quy trực tiếp vào kinh Thận và Bàng quang. Nhờ vào những đặc tính tự nhiên này, loại thảo dược bình dân trên mang lại rất nhiều công dụng vượt trội đối với cơ thể, đặc biệt là hệ bài tiết.

Râu ngô, vị thuốc quý chữa sỏi thận. Ảnh: Việt Hoàng

Công dụng nổi bật và được biết đến rộng rãi nhất của râu ngô chính là lợi niệu và tiêu thũng. Khi sử dụng đúng cách, râu ngô giúp tăng cường đáng kể lượng nước tiểu bài tiết ra ngoài.

Cơ chế này hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều trị các bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu như viêm bàng quang, sỏi thận, đồng thời làm giảm nhanh các triệu chứng khó chịu như tiểu rắt hay tiểu buốt. Không dừng lại ở đó, vị thuốc này còn giúp bình can, lợi đởm, góp phần làm mát gan và tăng cường tiết mật.

Một số nghiên cứu y học hiện đại cũng chỉ ra rằng râu ngô có tác dụng hỗ trợ điều hòa đường huyết cũng như huyết áp ở mức độ nhẹ, rất có lợi cho những người cần ổn định các chỉ số này.

Trong dân gian, việc ứng dụng râu ngô vào đời sống hằng ngày vô cùng đơn giản và phổ biến thông qua dạng nước uống.

Để nấu nước râu ngô, lương y Phùng Tuấn Giang hướng dẫn, bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm râu ngô tươi hoặc khoảng 10g râu ngô khô. Đem nguyên liệu đun sôi cùng một lít nước trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Sau khi nước nguội, bạn có thể chia ra uống thay nước lọc trong ngày. Để tăng cường thêm hiệu quả điều trị và thanh nhiệt, người dùng hoàn toàn có thể kết hợp nấu chung râu ngô với bông mã đề hoặc rễ cỏ tranh.

Mặc dù là loại thức uống thảo mộc lành tính và bổ dưỡng, râu ngô vẫn có những lưu ý quan trọng về đối tượng sử dụng để tránh tác dụng ngược.

Lương y Phùng Tuấn Giang cho biết, do sở hữu đặc tính lợi tiểu rất mạnh, mọi người không nên uống nước râu ngô vào buổi tối nhằm hạn chế tình trạng đi tiểu đêm, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, những trường hợp bệnh nhân đang bị rối loạn điện giải cần đặc biệt thận trọng và phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi có ý định sử dụng loại nước này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.