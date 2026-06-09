Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện khoa học thuốc nam cho biết, râu ngô chứa nhiều flavonoid, kali và các hợp chất có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Trong dân gian, râu ngô thường được dùng để hỗ trợ tiểu tiện, giảm cảm giác nóng bức trong những ngày hè.

Nhân trần (Adenosma caeruleum) từ lâu đã được sử dụng trong các trường hợp liên quan đến gan, mật theo y học cổ truyền. Một số nghiên cứu cho thấy nhân trần có hoạt tính chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào gan và tăng tiết mật trên thực nghiệm.

Nước râu ngô, nhân trần là thức uống giải nhiệt trong mùa nóng. Ảnh: N. Huyền

"Chính vì vậy, khi kết hợp với nhau, nhiều người cảm thấy dễ uống, thanh mát và có cảm giác 'nhẹ người' hơn", Tiến sĩ Phương nói.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh, cũng giống như bất kỳ loại thảo dược nào khác, nước râu ngô, nhân trần không phải càng uống nhiều càng tốt và cũng không phải ai cũng phù hợp:

- Người huyết áp thấp hoặc thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi: Cả râu ngô và nhân trần đều có xu hướng làm tăng đào thải nước tiểu. Nếu uống quá nhiều có thể khiến cơ thể mất nước nhẹ, dẫn đến cảm giác uể oải hoặc tụt huyết áp ở người nhạy cảm.

"Người khỏe mạnh vẫn có thể dùng hai loại nước trên để giải khát trong những thời điểm phù hợp nhưng không khuyến khích uống thay nước lọc trong thời gian dài. Nhiều người có thói quen nấu vài lít nước râu ngô, nhân trần rồi uống liên tục nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Điều này không cần thiết", Tiến sĩ Phương nhấn mạnh.

- Người đang bị tiêu chảy kéo dài, người thể trạng gầy yếu, hay lạnh bụng hoặc ăn uống kém cũng nên dùng thận trọng.

- Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh thận nặng hoặc đang sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi dùng thường xuyên.

Đáng lưu ý, không ít người cho rằng chỉ cần uống nhân trần hoặc râu ngô là gan sẽ khỏe hơn. Tuy nhiên theo các chuyên gia, gan khỏe phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hạn chế rượu bia, chế độ ăn hợp lý, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và vận động thường xuyên.