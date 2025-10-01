Sau trận mưa kéo dài lịch sử ngày 30/9, Hà Nội rơi vào cảnh ngập nặng, hàng nghìn ô tô bị nhấn chìm trong biển nước. Chỉ một ngày sau, các gara sửa chữa ô tô tại thủ đô rơi vào tình trạng quá tải chưa từng có, xe bị ngập nước xếp hàng dài chờ xử lý.

Hàng loạt gara ô tô quá tải vì xe ngập nước

Theo ghi nhận của VietNamNet, tại nhiều gara lớn ở Hà Nội, từ các mẫu xe phổ thông đến xe sang tiền tỷ đều chung "số phận" – trở thành xe ngập nước sau một đêm mưa lớn. Không gian trong xưởng dịch vụ chật kín, xe nằm la liệt từ khu cầu nâng, khu vực đồng sơn cho đến cả lối đi.

Không gian trong xưởng dịch vụ chật kín, xe nằm la liệt từ khu cầu nâng, khu vực đồng sơn cho đến cả lối đi. Ảnh: Ngô Minh

Anh Nguyễn Văn Hà - Giám đốc trung tâm dịch vụ HZ Auto (Từ Liêm), vừa chỉ đạo nhân viên, vừa lau vội những giọt mồ hôi trên trán chia sẻ: "Trong nhiều năm làm nghề, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thông thường, chúng tôi chỉ tiếp nhận khoảng 15-20 xe/ngày. Nhưng từ đêm qua đến sáng nay đã có hơn 50 cuộc gọi cứu hộ và gần 40 xe được kéo về xưởng. Nhân viên phải làm việc hết công suất từ sáng đến tối vẫn không xuể."

Anh Hà cũng cho biết thêm, nhiều nơi nước vẫn chưa rút nên việc cứu hộ xe vẫn chưa thể diễn ra. Dự báo hết ngày hôm nay, lượng xe đổ về gara sẽ còn nhiều hơn.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại gara ô tô Thành Tâm (Long Biên), những chiếc xe được đưa về đây đều trong tình trạng nội thất ẩm mốc, ghế ngồi và sàn xe sũng nước. Kỹ thuật viên phải tháo toàn bộ ghế, lót sàn và hệ thống lọc gió để phơi, sấy khô và vệ sinh.

Một chiếc xe Hyundai Tucson (màu đỏ) bị ngập nước được kỹ thuật viên gỡ bỏ các chi tiết lót sàn để phơi khô. Ảnh: Ngô Minh

Theo kỹ sư ô tô Nguyễn Thành Tâm, sửa chữa một chiếc xe ô tô bị ngập nước là một trong những công việc phức tạp và tốn thời gian nhất. Quy trình không chỉ đơn giản là làm sạch và sấy khô.

Anh Tâm giải thích: "Việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải kiểm tra xem xe có bị 'thủy kích' hay không, tức là nước có lọt vào buồng đốt của động cơ không. Nếu khách hàng không cố khởi động lại máy sau khi xe chết máy do ngập nước, cơ hội cứu được động cơ sẽ cao hơn. Sau đó, chúng tôi phải tháo toàn bộ bugi, hút sạch nước trong xi-lanh, thay dầu máy, dầu hộp số và các loại dung dịch khác."

Với trường hợp xe phổ thông chỉ bị ngập nước, động cơ không vấn đề gì, chỉ xử lý nội thất thay dầu động cơ, lọc gió, lọc nhớt, tổng chi phí dao động từ 5-7 triệu đồng, tùy vào từng dòng xe.

Trong trường hợp xe bị thủy kích, lúc này bắt buộc phải hạ máy, chi phí sẽ có thể từ 30-40 triệu đồng cho xe phổ thông, và cao hơn nhiều đối với xe sang.

Ngoài ra, công đoạn phức tạp nhất nằm ở hệ thống điện. Nước và bùn có thể len lỏi vào từng giắc cắm, hộp cầu chì và đặc biệt là hộp điều khiển trung tâm ECU vốn là "bộ não" của chiếc xe.

Chiếc Toyota Vios bị ngập nặng phải tháo bỏ toàn bộ nội thất để xử lý. Ảnh: Ngô Minh

"Kỹ thuật viên buộc phải tháo rời, dùng dung dịch chuyên dụng để làm sạch, sấy khô từng chi tiết. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hệ thống điện chập chờn hoặc hư hỏng hoàn toàn, chi phí thay thế có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nếu đó là xe sang", anh Tâm cho biết thêm.

Do lượng xe đổ về các xưởng dịch vụ sửa chữa quá lớn, để đảm bảo xử lý chất lượng, nhiều gara đã phải từ chối nhiều khách hàng mới hoặc hẹn khách nhẫn nại chờ đời thêm thời gian.

Lời khuyên "vàng" từ chuyên gia cho chủ xe ô tô bị ngập nước

Trong tình huống xe không may bị ngập, chủ xe cần ghi nhớ 5 nguyên tắc vàng sau để giảm thiểu thiệt hại:

Hàng dài các xe đang đi qua khu vực "rốn ngập" Thái Hà. Ảnh: Ngô Minh

- Tuyệt đối không khởi động lại động cơ: Đây là điều tối kỵ và là sai lầm nhiều người mắc phải. Việc cố gắng khởi động khi nước còn trong động cơ sẽ gây ra hiện tượng thủy kích, có thể làm cong tay biên, gãy trục khuỷu, thậm chí phá hủy hoàn toàn động cơ. Chi phí sửa chữa sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

- Ngắt kết nối ắc quy: Tháo cọc âm của bình ắc quy để tránh nguy cơ chập cháy hệ thống điện khi xe vẫn còn ngâm trong nước.

- Gọi cứu hộ chuyên nghiệp: Đừng cố gắng tự di chuyển xe. Hãy gọi ngay cho dịch vụ xe cứu hộ để đưa xe đến gara uy tín.

- Chụp ảnh hiện trường: Ghi lại mực nước ngập và hư hỏng để làm hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau này.

- Liên hệ ngay với công ty bảo hiểm: Thông báo ngay để được giám định và hướng dẫn thủ tục bồi thường.

Trận mưa lịch sử đã qua đi nhưng hậu quả của nó vẫn còn kéo dài. Hàng nghìn chủ xe sẽ phải đối mặt chi phí sửa chữa khổng lồ, trong khi các gara bước vào “trận chiến” thực sự với lượng xe ngập nước quá tải.

Đối với người sử dụng ô tô, hãy luôn chú ý dự báo thời tiết để tránh di chuyển vào những khu vực dễ ngập, cân nhắc gói bảo hiểm có điều khoản bồi thường thiệt hại do ngập nước, thường xuyên bảo dưỡng động cơ và hệ thống điện.

Hiện nay, xe bị ngập nước sẽ không còn là hiện tượng hiếm gặp. Chủ xe cần trang bị kiến thức cơ bản để xử lý đúng cách, đồng thời lựa chọn gara uy tín khi cần sửa chữa.

