Thận được xem là “người hùng thầm lặng” của cơ thể khi liên tục lọc máu, loại bỏ chất thải và độc tố, duy trì cân bằng nước và điện giải. Do đó, bạn nên tránh một số thói quen xấu sau để bảo vệ thận:

Ăn uống quá mặn

Chế độ ăn nhiều muối buộc thận phải làm việc tích cực hơn để đào thải natri (thành phần chính trong muối) khỏi cơ thể. Lượng muối cao có thể làm tăng huyết áp và góp phần suy giảm chức năng thận.

Một nghiên cứu kéo dài 12 năm ghi nhận việc tiêu thụ natri cao có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng thận ở một số nhóm nguy cơ, đặc biệt là người mắc bệnh chuyển hóa như tiểu đường.

Hạn chế ăn các món quá mặn sẽ tốt hơn cho thận. Ảnh minh họa: Ban Mai

Làm việc quá sức trong thời gian dài

Căng thẳng kéo dài và thiếu nghỉ ngơi có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có thận. Các chuyên gia cho rằng lối sống mất cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi dễ làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tăng huyết áp - những yếu tố liên quan đến bệnh thận mạn tính.

Khát nhưng không uống nước

Uống quá ít nước có thể làm giảm lượng nước tiểu và khiến nước tiểu trở nên cô đặc. Khi đó, các tinh thể khoáng chất dễ kết tụ và hình thành sỏi thận. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, tình trạng mất nước kéo dài có thể khiến chất thải và axit tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ tổn thương thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nhịn tiểu trong thời gian dài

Việc nhịn tiểu thường xuyên có thể khiến bàng quang bị căng quá mức. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu mà còn có thể gây áp lực ngược lên thận, lâu dài ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này.

Uống trà quá đặc trong thời gian dài

Trà chứa caffeine và một số hợp chất như tannin. Khi tiêu thụ quá nhiều, các chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa khoáng chất trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho rằng việc hấp thụ vượt mức hợp chất oxalate hoặc tannin có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người nhạy cảm.

Ngồi quá lâu

Ngồi liên tục nhiều giờ, đặc biệt trong văn phòng, có thể làm giảm tuần hoàn máu ở vùng bụng và chi dưới. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình lọc máu và đào thải chất chuyển hóa của thận. Các chuyên gia khuyến nghị nên đứng dậy vận động hoặc vươn vai sau mỗi 45-60 phút làm việc.

Tự ý dùng thuốc khi thấy khó chịu

Thận là cơ quan quan trọng trong việc chuyển hóa và đào thải nhiều loại thuốc. Việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau hoặc các loại thảo dược chưa được kiểm chứng, có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây tổn thương mô thận nếu sử dụng kéo dài.

Hậu quả khi thận bị tổn thương

Tổn thương thận không chỉ ảnh hưởng đến riêng cơ quan này mà còn có thể kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Bệnh thận mạn tính làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, thiếu máu, rối loạn chuyển hóa xương và suy giảm nhận thức. Nếu tiến triển nặng, người bệnh có thể gặp rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng.

Dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận

Một số triệu chứng cho thấy thận bất ổn gồm phù mặt hoặc chân, nước tiểu có bọt hoặc đổi màu, đi tiểu đêm nhiều lần và huyết áp tăng bất thường. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể chán ăn, buồn nôn, nôn hoặc đầy bụng do chức năng thận suy giảm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.