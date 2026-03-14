Trong video đăng trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng Tôn Ngữ Oánh (Trung Quốc) liệt kê 5 nhóm thực phẩm ổn định đường huyết và tăng cảm giác no:

Khoai lang để lạnh

Theo China Times, sau khi hấp chín rồi cho vào tủ lạnh, khoai lang sẽ hình thành tinh bột kháng. Cơ chế hoạt động của tinh bột kháng khá giống với thuốc tiêm giảm cân: kích thích ruột non tiết ra các hormone tạo cảm giác no đồng thời hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột.

Các loại đậu

Nếu thay gạo trắng tinh chế bằng sự kết hợp giữa ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, quá trình tiêu hóa trong dạ dày và ruột sẽ diễn ra chậm hơn. Nhờ đó, cơ thể dễ cảm thấy no giống như khi sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân.

Rong biển

Rong biển chứa nhiều chất xơ hòa tan có độ nhớt và trơn. Khi đi vào đường ruột, những chất xơ này có thể tạo thành một “hàng rào vật lý”, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào cơ thể.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp giàu protein và chứa nhiều lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Khi đường ruột được cung cấp đủ những dưỡng chất này, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế tạo cảm giác no, hạn chế tình trạng luôn cảm thấy đói.

Yến mạch và hạt chia

Cả yến mạch và hạt chia đều có khả năng hút nước và nở ra sau khi ăn. Đặc biệt, hạt chia có thể nở to gấp khoảng 10-12 lần thể tích ban đầu. Ăn hạt chia cùng với sữa chua Hy Lạp có thể tạo cảm giác no kéo dài lâu hơn.

Ngoài việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, bác sĩ chuyên về giảm cân Tiêu Tiệp Kiện (Trung Quốc) cho rằng cách ăn tinh bột cũng đóng vai trò quan trọng. Theo bác sĩ Tiêu, nếu tinh bột được tiêu hóa đúng cách có thể kích thích các tế bào trong ruột tiết ra hormone đường ruột GLP-1 nội sinh. Đây chính là thành phần có cơ chế hoạt động tương tự các loại thuốc tiêm hỗ trợ giảm cân.

Theo bác sĩ, dù là những người đang sử dụng thuốc để tăng hiệu quả giảm cân hay những người không muốn dùng thuốc, đều có thể bắt đầu từ việc điều chỉnh cách ăn uống. Ông gợi ý ba cách đơn giản để kích hoạt cơ chế này trong cơ thể:

- Bổ sung tinh bột kháng bằng các thực phẩm như khoai lang để lạnh, cơm nắm, các loại đậu, chuối còn hơi xanh hoặc đu đủ chưa chín kỹ.

- Tăng các thực phẩm có độ trơn nhớt để hỗ trợ hoạt động của đường ruột, chẳng hạn như đậu bắp, khoai mài và hạt chia.

- Cung cấp đủ protein cho cơ thể thông qua các thực phẩm như ức gà, trứng, sữa đậu nành và sữa chua Hy Lạp.

Theo ông, nếu kết hợp những nguyên tắc ăn uống trên trong chế độ ăn hằng ngày, hiệu quả kiểm soát cân nặng có thể được cải thiện đáng kể.