Theo The Lancet, 22 nhà khoa học đến từ Australia, Vương quốc Anh, Chile và Brazil đã phân tích dữ liệu của một nhóm người có độ tuổi trung bình 64. Những người tham gia được yêu cầu đeo thiết bị theo dõi thời gian ngủ và mức độ vận động.

Đồng thời, họ ghi lại chế độ ăn uống, bao gồm các nhóm thực phẩm như rau, trái cây, ngũ cốc, thịt, cá, sữa, dầu và đồ uống có đường. Từ đó, các nhà khoa học xây dựng thang điểm đánh giá chất lượng chế độ ăn, với mức tối đa là 100 điểm; điểm càng cao cho thấy chế độ ăn càng lành mạnh.

Sau thời gian theo dõi trung bình 8 năm, nhóm người trên đạt được sự kết hợp thói quen tối ưu (ngủ 7-8 giờ mỗi đêm), vận động thể chất cường độ vừa đến mạnh hơn 42 phút mỗi ngày và có điểm chất lượng chế độ ăn cao. Trung bình, họ sống lâu hơn 9,35 năm và 9,45 năm sống không mắc bệnh.

Giấc ngủ sâu, kéo dài khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: AI

Điều này đồng nghĩa với việc nhiều người trong nhóm này không chỉ sống lâu hơn gần một thập kỷ mà còn duy trì tình trạng sức khỏe tương đối tốt cho đến cuối đời, không mắc các bệnh mạn tính phổ biến như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc sa sút trí tuệ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng muốn xác định mức thay đổi tối thiểu có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho những người không thể đạt ngay các tiêu chuẩn lý tưởng. Kết quả cho thấy ngay cả những điều chỉnh rất nhỏ trong thói quen hằng ngày cũng tạo ra sự khác biệt.

Chỉ cần ngủ thêm 5 phút mỗi đêm, tập thể dục thêm chưa đến 2 phút mỗi ngày và cải thiện chất lượng chế độ ăn thêm 5 điểm - tương đương với việc bổ sung khoảng nửa khẩu phần rau hoặc 1,5 khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày - cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ trung bình thêm một năm.

Nếu tăng mức thay đổi lên một chút, lợi ích còn rõ rệt hơn. Những người ngủ thêm trung bình 24 phút mỗi đêm, tập thêm khoảng 4 phút vận động cường độ vừa mỗi ngày và cải thiện chất lượng chế độ ăn thêm 23 điểm có thể đạt thêm khoảng 4 năm sống khỏe mạnh.

Theo nhóm nghiên cứu, dù việc cải thiện đáng kể chế độ ăn đòi hỏi kỷ luật nhưng lợi ích mang lại là đáng kể.

Một điểm quan trọng của nghiên cứu này là cách tiếp cận tổng thể đối với lối sống. Trong khi nhiều nghiên cứu trước đây thường xem xét riêng lẻ các yếu tố như giấc ngủ, vận động hoặc dinh dưỡng, kết quả mới cho thấy những yếu tố này có tác động cộng hưởng khi được cải thiện đồng thời.

Để có lợi ích sức khỏe lâu dài, con người không nhất thiết phải thay đổi lối sống một cách cực đoan, chẳng hạn trở thành vận động viên ba môn phối hợp hoặc chuyển sang chế độ ăn thuần chay. Chỉ cần từng bước điều chỉnh thói quen ngủ, vận động và ăn uống cũng có thể góp phần giúp con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.