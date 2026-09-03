Chương trình Hello Vietnam - Hello World diễn ra tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với phần trình diễn Trang phục văn hóa dân tộc - Dances of the World của 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình có sự tham dự của bà Julia Morley - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World cùng 7 Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ cùng góp mặt gồm: Opal Suchata Chuangsri (Miss World 2025), Krystyna Pyszková (2024), Karolina Bielawska (2021), Vanessa Ponce de León (2018), Stephanie Del Valle (2016), Linda Pétursdóttir (1988) và Wilnelia Merced Forsyth (1975). Nhiều hoa hậu, á hậu Việt Nam như: Lương Thùy Linh, Phan Phương Oanh, Kiều Duy, Yến Nhi, Tâm Như, Phương Thanh, Thu Trà, Thu Ngân, Bảo Hà, Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi cũng có mặt.

Các Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri, Krystyna Pyszková, Karolina Bielawska, Vanessa Ponce de León, Stephanie Del Valle, Linda Pétursdóttir (từ trái qua phải, trên xuống dưới).

Mở đầu chương trình, sân khấu bừng sáng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn. Xuyên suốt đêm diễn, phông nền chính mang phong cách cung đình dát vàng, in logo Miss World Festival cùng họa tiết hoa sen, mái ngói cong - những biểu tượng kiến trúc quen thuộc của Việt Nam.

Sân khấu của Dances of the World diễn ra đúng dịp ngày Quốc khánh 2/9.

Phần được chờ đợi nhất là Dances of the World, quy tụ toàn bộ 111 thí sinh chia thành 4 nhóm theo khu vực: châu Mỹ và Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Mỗi nhóm đồng diễn mở màn trước khi từng thí sinh trình diễn tiết mục riêng, giới thiệu văn hóa quốc gia mình qua âm nhạc, trang phục và vũ đạo. Các đại diện châu Phi gây ấn tượng với trang phục họa tiết da báo, vòng cổ kết vỏ sò, mũ lông vũ xòe rộng và các hình vẽ sơn màu trên cơ thể, có thí sinh mang theo đạo cụ đầu thú như báo, trâu rừng để tôn thêm tinh thần hoang dã.

Bảo Ngọc khoe sắc cùng các thí sinh trong những vũ điệu sôi động.

Nhóm châu Mỹ - Caribbean khoe những chiếc váy xòe rực rỡ sắc hồng, vàng, đính dải ruy băng nhiều màu, bên cạnh một số thiết kế tối giản, đơn sắc giúp thí sinh tôn dáng khi xoay người theo nhạc. Ở nhóm châu Âu, dàn thí sinh diện trang phục dân tộc nhiều màu từ váy xòe cổ điển đến phục trang lấy cảm hứng hoàng gia.

Nhóm châu Á - châu Đại Dương mang đến những thiết kế cầu kỳ như mũ chóp nhọn dát vàng kiểu đình chùa, trang phục tông đỏ - xanh với mũ nhung cao mang phong cách thảo nguyên Trung Á hay váy lấy cảm hứng trang phục dân tộc thiểu số với nhiều tầng ren, tua rua và mũ bạc chạm khắc tinh xảo.

Các thí sinh đều mang những trang phục đậm nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc trình diễn trong nhóm châu Á và châu Đại Dương với trang phục Lưng trời vương nắng do nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của người H'Mông, kết hợp sắc xanh núi rừng, sắc hồng hoa xuân và họa tiết thổ cẩm vùng cao.

Hoa hậu Bảo Ngọc trình diễn:

Sân khấu tại Quảng trường 2/4 sẽ tiếp tục được sử dụng cho đêm chung kết Miss World lần thứ 73 vào ngày 5/9, nơi 111 thí sinh tranh tài để tìm người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri. Đây cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Ảnh, video: BTC