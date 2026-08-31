Danh sách top 24 của Beauty With A Purpose - Dự án Nhân ái được ban tổ chức Miss World công bố tại Dạ tiệc Từ thiện diễn ra tối 31/8, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Miss World lần thứ 73. Khu vực châu Á có 6 đại diện lọt vào danh sách này gồm Sri Lanka, Philippines, Bangladesh, Việt Nam, Malaysia và Nepal.

Miss World 2025 Opal Suchata, Miss World 2021 Karolina Bielawska và Miss World 2016 Stephanie Del Valle đã có mặt ở Nha Trang.

Theo thể thức mới được Miss World công bố cho mùa giải năm nay, Beauty With A Purpose là hạng mục được ưu tiên đặc biệt trong hệ thống xét thành tích phụ. Các thí sinh chiến thắng hạng mục này được sẽ vào thẳng vào top 40 mà không phụ thuộc khu vực địa lý. 2 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục được giám khảo chọn vào top 20 chung cuộc và 1 đại diện sẽ vào top 6 chung kết. Vì vậy, việc lọt top 24 mở ra cơ hội để Bảo Ngọc tiến sâu hơn vào các vòng xét chọn tiếp theo của hạng mục này.

Cũng trong dạ tiệc từ thiện tối 31/8, Bảo Ngọc đấu giá thiết kế dạ hội do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện để gây quỹ trong khuôn khổ chương trình. Đây không phải lần đầu Nguyễn Minh Tuấn đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại mùa giải này, trước đó anh từng thực hiện thiết kế đính hơn 5.000 viên pha lê mà Bảo Ngọc diện trong đêm khai mạc Miss World hồi trung tuần tháng 8 tại Quảng Ninh.

Ngày 30/8, Bảo Ngọc trải qua vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo, trong đó có Chủ tịch Miss World Julia Morley. Cô bày tỏ sự biết ơn khi Miss World được tổ chức tại Việt Nam và xem đây là hành trình mang lại nhiều giá trị, trong đó có việc kết bạn với hơn 100 thí sinh.

Ngoài vai trò đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc cho biết cha mẹ cô đều là bác sĩ. Đó là lý do từ nhỏ cô đã có tâm huyết với các hoạt động xã hội và mong muốn đóng góp cho cộng đồng như cách cha mẹ mình phục vụ bệnh nhân.

Bảo Ngọc kể về chuyến đi cùng đại diện Sri Lanka đến các đảo quốc ở Thái Bình Dương, trong đó có Tuvalu, nơi cô chứng kiến một lãnh đạo quốc gia bật khóc khi nói về nguy cơ đất nước này biến mất trong 50 năm tới vì nước biển dâng. Trải nghiệm đó khiến cô liên hệ ngay tới đồng bằng sông Cửu Long, khu vực của Việt Nam cũng đang đối mặt nguy cơ tương tự và trở thành một trong những lý do thôi thúc cô sáng lập dự án Gen Zero.

Hình ảnh các thí sinh trong ngày thi phỏng vấn kín.

Trước câu hỏi của bà Morley về việc làm sao để tạo ra ảnh hưởng thực chất, Bảo Ngọc cho biết đã tham gia nhiều hoạt động như giảm rác thải nhựa, trồng cây gây rừng, tuyên truyền cộng đồng nhưng nhận thấy điều thế hệ trẻ còn thiếu là khả năng tiếp cận hệ thống chính sách một cách bài bản. Cô nói Gen Zero ra đời nhằm lấp khoảng trống đó, thông qua việc giáo dục chính sách và tạo cơ hội để thanh niên tiếp cận những tổ chức lớn như Liên Hợp Quốc.

Tính đến tối 31/8, Bảo Ngọc đã tích lũy 4 thành tích độc lập, gồm chiến thắng Top Model - Siêu mẫu khu vực châu Á - châu Đại dương, giúp cô có vé thẳng vào top 40; top 20 phần thi Head to Head Challenge - Thử thách đối đầu; top 23 phần thi Tài năng và mới nhất là top 24 phần thi Beauty With A Purpose - Dự án Nhân ái.

Top 40 sẽ được công bố trong đêm chung kết, trước khi bước vào các phần thi chính để tìm ra chủ nhân vương miện mới, kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Suchata Chuangsri.

Miss World tổ chức tại Việt Nam năm 2026, đánh dấu 75 năm hình thành cuộc thi, khởi động từ đầu tháng 8 với chuỗi hoạt động tại Quảng Ninh, tiếp nối tại Hải Phòng trước khi khép lại bằng đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Ảnh, clip: Miss World, FBNV