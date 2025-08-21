20h hôm nay (21/8) và ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng Trường Ba Đình.

Tiếp đó buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt sáng 30/8. Địa điểm chính ở khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố Hùng Vương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và vùng phụ cận.

Lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài, các khối sẽ di chuyển theo lộ trình: