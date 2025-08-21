Sáng 20/8, dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 bắt đầu tập luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị cho màn biểu diễn vào ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
20h hôm nay (21/8) và ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng Trường Ba Đình.
Tiếp đó buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt sáng 30/8. Địa điểm chính ở khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố Hùng Vương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và vùng phụ cận.
Lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài, các khối sẽ di chuyển theo lộ trình:
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sáng nay diễn ra chương trình hợp luyện diễu hành khối quần chúng nhân dân để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Sau nhiều tháng tập luyện, các khối Quân đội, Công an sẽ lần đầu hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8.