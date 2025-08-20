Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sáng nay diễn ra chương trình hợp luyện diễu hành khối quần chúng nhân dân để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Đây là lần đầu tiên các khối quần chúng hợp luyện với nhau sau thời gian tập luyện riêng. Buổi hợp luyện có 13 khối đi, các khối xếp hình, xếp chữ trên khán đài và dưới sân.
Trong số 13 khối đi có: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, khối Cựu chiến binh Việt Nam, khối Cựu Công an nhân dân, khối Công nhân Việt Nam, khối Nông dân Việt Nam, khối Trí thức Việt Nam, khối Doanh nhân Việt Nam, khối Phụ nữ, khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, khối Thanh niên, khối Văn hóa thể thao, khối Báo chí cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng đang từng ngày tập luyện, chuẩn bị tích cực cho lễ kỷ niệm.
Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng, được tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng.
Thông qua đây để người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế thấy được hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, thống nhất, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Các khối diễu hành nhận thức rõ trách nhiệm để thể hiện một hình ảnh ấn tượng trong lòng người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.
Chủ tịch TP đề nghị, cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, nhận thức sâu sắc đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thông thường, mà còn là niềm tự hào của dân tộc, sự thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.
Rạng sáng 20/8, các đoàn xe tăng, pháo quân sự và nhiều loại vũ khí khác tiếp tục di chuyển về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.