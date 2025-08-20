XEM CLIP:

Đây là lần đầu tiên các khối quần chúng hợp luyện với nhau sau thời gian tập luyện riêng. Buổi hợp luyện có 13 khối đi, các khối xếp hình, xếp chữ trên khán đài và dưới sân.

Trong số 13 khối đi có: Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, khối Cựu chiến binh Việt Nam, khối Cựu Công an nhân dân, khối Công nhân Việt Nam, khối Nông dân Việt Nam, khối Trí thức Việt Nam, khối Doanh nhân Việt Nam, khối Phụ nữ, khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, khối Thanh niên, khối Văn hóa thể thao, khối Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng đang từng ngày tập luyện, chuẩn bị tích cực cho lễ kỷ niệm.

Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng, được tham gia diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng.

Thông qua đây để người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế thấy được hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, thống nhất, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Các khối diễu hành nhận thức rõ trách nhiệm để thể hiện một hình ảnh ấn tượng trong lòng người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Chủ tịch TP đề nghị, cán bộ, chiến sĩ cũng như các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, nhận thức sâu sắc đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị thông thường, mà còn là niềm tự hào của dân tộc, sự thể hiện sức mạnh, bản lĩnh của Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Đúng 7h, các khối tập trung bên trong sân vận động chuẩn bị cho buổi hợp luyện đầu tiên.

Nắng chói chang từ sáng sớm nhưng tinh thần của các lực lượng đều phấn khởi, chờ đón hợp luyện.

Mỗi khối có 160 người, được các chiến sĩ Quân đội, Công an hướng dẫn, luyện tập trong hơn 1 tuần nay. Mỗi khối đều có những đặc trưng riêng về trang phục, phụ kiện và cách đi diễu hành.

Khối Phụ nữ. Các khối diễu hành quần chúng mang tính chất nghệ thuật cao, với không khí vui vẻ, phấn chấn để tạo nên những bước diễu hành đẹp để mang niềm vinh dự và tình yêu quê hương đất nước, cống hiến cho đại lễ màn trình diễn ấn tượng, nhân lên niềm tự hào trong dịp trọng đại của dân tộc.

Khối cựu Công an nhân dân. Các khối Quân đội và Công an được tuyển chọn và tập hợp ăn, ở, luyện tập cùng nhau trong hơn 1 tuần nay.

Khối Nông dân Việt Nam. Dự kiến các khối này sẽ cùng tham gia hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng với các khối của lực lượng vũ trang trên Quảng trường Ba Đình trong những ngày tới.

Khối Văn hóa Thể thao gồm các văn nghệ sĩ, vận động viên, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Từ nay đến hết ngày 27/8 là tuần cao điểm các khối tập luyện tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Khối xếp chữ trên khán đài.