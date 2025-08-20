15 khẩu pháo lễ được vận chuyển về đây từ đêm qua. Các chiến sĩ Lữ đoàn 45 sáng nay dán quốc kỳ lên thân nòng pháo, lau dọn, lắp đặt các trang thiết bị, điểm đặt pháo.

Đội pháo lễ luyện tập từ giữa tháng 5 tại ngoại thành Hà Nội. Các chiến sĩ được tuyển chọn trong Lữ đoàn, cao khoảng 1,75m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện. Chiến sĩ trong đội pháo lễ phải bản lĩnh, tập trung cao, khi bắn phải thống nhất, động tác đều, đẹp trên nền nhạc Quốc thiều trong khoảng thời gian quy định.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng từng thành viên đội pháo lễ với niềm tự hào sâu sắc được thực hiện nhiệm vụ trong ngày đại lễ của đất nước, đã xác định ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, thi đua hiệp đồng lập công tập thể, hoàn thành tốt nhất các nội dung.

Các khẩu pháo lễ đặt tại sân vận động Mỹ Đình.

Mỗi khẩu pháo lễ có trọng lượng nặng hàng tấn, được bố trí dọc bên ngoài khu vực sân thi đấu. Khu vực này đã được khảo sát kỹ lưỡng, đảm bảo không gian rộng rãi, thông thoáng, có tầm nhìn đẹp, trang nghiêm, phù hợp để phục vụ người dân, du khách tham quan nhân dịp lễ Quốc khánh.

Toàn đội được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 bắn 5 loạt và 4 trung đội còn lại bắn 4 loạt.

Mỗi lựu pháo 105mm có 3 pháo thủ trực tiếp vận hành. Pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Khác với súng pháo trong huấn luyện, chiến đấu, pháo lễ có yêu cầu về kỹ thuật cao hơn. Ngoài chất lượng, tình trạng kỹ thuật, pháo lễ phải bảo đảm tính đồng bộ từ màu sơn, quân cụ, trang cụ, kính ngắm đến từng chi tiết phụ tùng.

Các khẩu pháo lễ được các chiến sĩ theo dõi kiểm tra kỹ lưỡng, vệ sinh các chi tiết cẩn thận nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Nghi lễ bắn 21 phát pháo lễ được thực hiện trong các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước và là nghi lễ chào mừng cao nhất dành cho người đứng đầu một đất nước.

Từ năm 2010 đến nay, Lữ đoàn đã thực hiện 9 nhiệm vụ bắn pháo lễ. Trong đó, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã thực hiện 4 nhiệm vụ, các nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các cựu chiến binh tham gia khối diễu hành tại lễ kỷ niệm hào hứng chụp ảnh với đội pháo lễ.

Trận địa pháo lễ của Lữ đoàn 45 được đặt cố định tại đây từ nay tới hết đại lễ 2/9. Đơn vị cắt cử người canh gác pháo 24/24h, đồng thời hàng ngày triển khai luyện tập với pháo. Cảnh bắn pháo lễ sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình đúng ngày 2/9.

"Trung đoàn Tất Thắng" là tên Bác Hồ đặt cho Trung đoàn 33 - tiền thân của Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) ngày nay. Lữ đoàn ra đời ngày 22/8/1945, là một trong những đơn vị ra đời sớm nhất của QĐND Việt Nam. Đơn vị bắn phát đạn mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và bắn loạt đạn kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.