Bên cạnh các hạng mục bảo dưỡng định kỳ, việc trang bị thêm một số phụ kiện ô tô cũng có thể giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng ô tô hằng ngày. Hiện nay, chỉ với vài chục cho đến trăm nghìn đồng, người dùng đã có thể bảo vệ nội thất, tăng tính tiện dụng và cải thiện sự thoải mái cho cả tài xế lẫn hành khách.

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia chăm sóc xe, các phụ kiện phục vụ nhu cầu chống nóng, sắp xếp đồ đạc và hỗ trợ lái xe an toàn luôn nằm trong nhóm sản phẩm đáng đầu tư nhất. Dưới đây là 5 món phụ kiện giá rẻ nhưng khá thiết thực mà bất cứ tài xế nào cũng nên trang bị cho xế cưng.

Tấm chắn nắng giúp bảo vệ nội thất

Tại Việt Nam, việc đỗ xe dưới cái nắng gay gắt của mùa hè là nỗi ám ảnh với nhiều người. Nhiệt độ cao không chỉ làm hỏng bề mặt da, nhựa trong xe mà còn gây bỏng rát khi bạn vô tình chạm vào vô lăng hay ghế ngồi.

Tấm chắn nắng giúp bảo vệ nội thất và giảm nhiệt cho khoang lái ô tô. Ảnh: Shopee, Muasamonline

Tấm chắn nắng kính lái và cửa sổ là phụ kiện đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngoài việc giảm nhiệt trong khoang lái, sản phẩm còn hạn chế tác động của tia UV lên bảng điều khiển, ghế da và các chi tiết nhựa, giúp kéo dài tuổi thọ nội thất và đảm bảo sự riêng tư cho người ngồi trong.

Hiện nay, người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại tấm chắn nắng được bán trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok với mức giá dao động chỉ từ 50.000-400.000 đồng.

Hộp đựng đồ giúp khoang xe luôn gọn gàng

Sau một thời gian sử dụng, nhiều xe trở nên bừa bộn bởi chai nước, khăn giấy, đồ chơi trẻ em hay các vật dụng cá nhân. Để giải quyết vấn đề này, một chiếc thùng rác mini có nắp đậy là vật dụng bắt buộc phải có.

Các thùng đồ, hộp chứa đồ nhỏ có thể giúp các đồ vật trong xe được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm. Ảnh: Shopee, TikTok Shop

Bên cạnh đó, nhiều người dùng cũng đánh giá cao các miếng đệm nhét khe ghế giúp ngăn điện thoại, thẻ rơi xuống gầm và cũng đừng quên mua thêm móc treo đồ gắn sau tựa đầu để treo túi xách gọn gàng.

Với khu vực cốp xe, những chiếc hộp đựng đồ gấp gọn có kèm ngăn giữ nhiệt sẽ là "vị cứu tinh" hoàn hảo để bảo quản đồ uống, thực phẩm tươi mát trong những chuyến dã ngoại hay về quê. Đối với các gia đình thường xuyên đi xa hoặc có trẻ nhỏ, đây là nhóm phụ kiện được đánh giá rất hữu ích.

Tham khảo tại một số cửa hàng phụ kiện ô tô như Cavaha Auto, Thế giới đồ chơi ô tô, Anbinh Auto..., giá bán của các loại thùng xếp hoặc thùng gập dạng kéo từ 300.000-500.000 đồng, còn khay đựng đồ cắm khe ghế hay móc treo đồ sẽ có giá rẻ hơn, từ 70.000-80.000 đồng.

Giá đỡ điện thoại hỗ trợ dẫn đường an toàn

Ngày càng nhiều tài xế sử dụng Google Maps hoặc các ứng dụng dẫn đường khi lái xe. Vì vậy, một giá đỡ điện thoại chắc chắn là phụ kiện gần như không thể thiếu, giúp tài xế dễ dàng quan sát lộ trình mà không bị phân tâm.

Giá đỡ các thiết bị di động thông minh giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn. Ảnh: Amazon, Ugreen

Các mẫu giá đỡ phổ biến gắn cửa gió điều hòa, kính lái hoặc bảng táp-lô, hiều sản phẩm còn tích hợp sạc không dây chuẩn Qi, giúp vừa cố định điện thoại vừa sạc pin. Tuy nhiên, người lái chỉ nên sử dụng điện thoại cho mục đích dẫn đường hoặc đàm thoại rảnh tay.

Ngoài ra, với hành khách ngồi sau, đặc biệt là trẻ em, một chiếc giá đỡ máy tính bảng gắn vào tựa đầu ghế trước sẽ biến băng ghế sau thành rạp chiếu phim mini, giúp những chuyến đi dài trở nên bớt nhàm chán.

Các sản phâm này được chào bán tại cửa hàng phụ kiện như CellphoneS, ChungAuto hay Đồ chơi Ô tô 247 hiện có giá từ khoảng 80.000-400.000 đồng, còn giá đỡ máy tính bảng đắt hơn một chút, khoảng 500.000 đồng.

Bộ sạc nhanh trên ô tô

Điện thoại hết pin giữa hành trình không chỉ gây bất tiện mà còn ảnh hưởng đến việc sử dụng bản đồ, thanh toán điện tử hoặc liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Đối với những chiếc xe đời cũ, cổng sạc trên xe vừa hạn chế vừa có tốc độ sạc rất chậm.

Các bộ sạc nhanh chuẩn USB-C hoặc USB-A công suất từ 30-65W hiện có giá khá dễ tiếp cận. Ảnh: Cavaha Auto, Thegioidochoioto

Vì vậy, người dùng nên trang bị một bộ tẩu sạc nhanh nhiều cổng kết hợp cùng cáp sạc đa năng. Các bộ sạc nhanh chuẩn USB-C hoặc USB-A công suất từ 30-65W hiện được các shop phụ kiện ô tô như Cavaha Auto, Thế giới đồ chơi ô tô chào bán với mức giá khá dễ tiếp cận, khoảng 300.000-400.000 đồng.

Những bộ sạc có dây cáp thu gọn cũng là một lựa chọn thông minh giúp cabin xe luôn ngăn nắp, không bị vướng víu. Người dùng nên ưu tiên sản phẩm từ các thương hiệu uy tín như Anker, Ugreen, Baseus, Belkin hoặc Xiaomi để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ quá nhiệt và bảo vệ pin thiết bị.

Đệm ghế giúp giảm mỏi khi lái xe đường dài

Với những người thường xuyên lái xe liên tỉnh hoặc phải ngồi sau vô-lăng nhiều giờ, đệm ghế hỗ trợ cột sống là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Một tấm đệm lót ghế bằng mút hoạt tính kết hợp gel hoặc quạt làm mát sẽ ôm sát cơ thể, giảm áp lực lên xương cụt, mang lại sự êm ái và tối đa.

Tham khảo tại cửa hàng Autocare Plus, Phụ kiện đồ chơi ô tô hay SkyAuto, giá của các tấm đệm ghế dao động từ 100.000-400.000 đồng.

Đệm lót ghế ngồi giúp người lái và hành khách dễ chịu hơn khi phải di chuyển đường dài. Ảnh: Thegioidochoioto

Nhìn chung, không cần đầu tư những món đồ đắt tiền, chỉ với vài phụ kiện có giá phải chăng, người dùng đã có thể cải thiện đáng kể sự tiện nghi, bảo vệ nội thất và tăng tính an toàn khi sử dụng ô tô hằng ngày. Khi lựa chọn sản phẩm, người dùng nên ưu tiên các thương hiệu uy tín, đồng thời đảm bảo phụ kiện không làm cản trở tầm nhìn hoặc ảnh hưởng đến việc vận hành xe.

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