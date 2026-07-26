Dữ liệu của tập đoàn bảo hiểm Allianz (Đức) cho thấy mỗi năm có khoảng 870.000 cụm đèn pha bị hư hỏng trong các vụ va chạm tại Đức. Đáng chú ý, chi phí thay thế trung bình đã tăng từ 708 euro (khoảng 21 triệu đồng) năm 2015 lên 1.251 euro (khoảng 37 triệu đồng) vào năm 2025. Với một số mẫu xe hạng sang cao cấp, giá một chiếc đèn pha có thể lên tới 6.700 euro (khoảng 200 triệu đồng).

Đèn pha ô tô ngày càng hiện đại khiến những hư hỏng nhỏ cũng có thể khiến việc sửa chữa trở nên tốn kém. Ảnh: Mercedes-Benz

Theo Allianz, nguyên nhân xuất phát từ việc đèn pha trên ô tô hiện đại không còn đơn thuần là bóng đèn và chóa phản xạ. Nhiều mẫu xe được trang bị đèn LED ma trận, đèn laser, hệ thống chiếu sáng thích ứng cùng hàng loạt cảm biến và linh kiện điện tử tích hợp nhằm tăng khả năng quan sát và đảm bảo an toàn khi vận hành.

Tuy nhiên, khi xảy ra va chạm, ngay cả một vết nứt ở thấu kính hoặc hư hỏng nhỏ trên vỏ đèn cũng có thể buộc chủ xe phải thay cả cụm. Allianz cho rằng vấn đề nằm ở việc nhiều nhà sản xuất chưa cung cấp phương án sửa chữa hoặc thay thế từng linh kiện riêng lẻ, khiến việc thay mới toàn bộ trở thành lựa chọn gần như duy nhất.

Chia sẻ với trang Handelsblatt, ông Christian Sahr, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Allianz, ví tình trạng này giống như "vứt bỏ một bộ vest đắt tiền chỉ vì mất một chiếc cúc áo".

Tập đoàn bảo hiểm của Đức cho biết một số quốc gia như Pháp và Đan Mạch đã chấp nhận nhiều phương án sửa chữa đèn pha ô tô hơn thay vì bắt buộc thay mới. Allianz cũng kêu gọi các hãng xe và cơ quan quản lý xây dựng quy trình sửa chữa linh hoạt để giảm chi phí cho người sử dụng.

Sau Toyota, một số hãng xe khác đang nghiên cứu thiết kế đèn pha kiểu mới để giúp việc tháo lắp, sửa chữa trở nên dễ dàng hơn. Ảnh: Audi

Trong số các hãng xe, Toyota được Allianz đánh giá là một ví dụ tích cực khi cho phép thay thế riêng lẻ nhiều bộ phận bên trong cụm đèn pha như thấu kính, vỏ đèn, linh kiện điện tử và các chi tiết lắp ráp. Trong khi đó, vào tháng 12 năm ngoái, Mercedes-Benz cũng đang nghiên cứu thiết kế đèn pha mới sử dụng ốc vít thay cho keo dán nhằm giúp việc tháo lắp, sửa chữa trở nên dễ dàng hơn.

Không chỉ giúp giảm chi phí bảo dưỡng, Allianz cho rằng việc sửa chữa từng bộ phận thay vì thay mới cả cụm đèn LED còn góp phần giảm lượng rác thải điện tử và khí thải carbon phát sinh trong quá trình sản xuất linh kiện mới.

Theo Carscoops

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