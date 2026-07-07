Chị Tống Mỹ thường xuyên xoa bóp, kích thích các đầu ngón tay, ngón chân của chồng, giúp anh tỉnh lại. Ảnh: Sohu

Mới đây, tại một bệnh viện ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), anh Triệu Tiến Tiền đã khó nhọc, ngập ngừng nói với vợ 3 tiếng giản dị nhưng chất chứa biết bao hy vọng: "Anh yêu em". Đối với chị Tống Mỹ, đó là khoảnh khắc chị đã chờ đợi suốt 7 năm.

Năm 2019, anh Triệu bị chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng sau khi lao lên mái nhà cứu một bé trai 3 tuổi đang gặp nguy hiểm. Anh rơi vào trạng thái người thực vật, nhiều lần cận kề cửa tử. Các bác sĩ từng nhận định, ngay cả khi giữ được tính mạng, khả năng tỉnh lại cũng vô cùng mong manh, thậm chí có thể hôn mê và liệt suốt đời, trang Sina đưa tin.

Trong quá trình điều trị, bác sĩ khuyến nghị gia đình thường xuyên kích thích các đầu ngón tay, ngón chân để hỗ trợ phục hồi thần kinh. Một lần vô tình cắn nhẹ vào ngón chân chồng, chị Tống Mỹ nhận thấy anh có phản ứng rất nhỏ.

Từ đó, chị kiên trì lặp đi lặp lại phương pháp này trong nhiều năm, kết hợp trò chuyện, gọi tên, xoa bóp và kích thích các giác quan với hy vọng đánh thức ý thức của chồng. Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng được đền đáp.

Hiện nay, anh Triệu Tiến Tiền đã có thể nghe hiểu lời nói, giơ tay đáp lại người thân, đứng trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ và đặc biệt là có thể nói những câu đơn giản. Câu "Anh yêu em" anh dành cho vợ đã phá vỡ dự đoán trước đây của các bác sĩ.

"Vì anh ấy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi chẳng mong gì ngoài việc anh ấy còn sống. Điều tôi luôn hy vọng là mỗi lần trở về nhà vẫn thấy đèn sáng và khi trở mình trong đêm, người nằm bên cạnh vẫn là anh ấy. Dù anh ấy có trở thành người như thế nào, tôi cũng chấp nhận, bởi anh ấy là một người tốt...", chị Tống Mỹ xúc động nói.

Được biết, vợ chồng anh Triệu Tiến Tiền (quê ở huyện Bình Dư, thành phố Trú Mã Điếm) lên Khai Phong làm thuê hơn 10 năm, nuôi 2 con nhỏ.

Trước đây, chị Tống Mỹ từng là giáo viên mầm non. Sau khi nghỉ việc, chị dành thời gian dạy vẽ miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Còn anh Triệu, dù là lao động chính trong gia đình, vẫn thường xuyên giúp các hộ nghèo sửa chống thấm miễn phí và hỗ trợ việc học cho học sinh vùng núi.

Biến cố xảy ra khiến gia đình vốn không khá giả rơi vào cảnh kiệt quệ. Cha mẹ hai bên đều là người khuyết tật, hai con còn nhỏ, chi phí điều trị khổng lồ nhanh chóng vượt quá khả năng của gia đình.

Trong suốt thời gian điều trị, gia đình bé trai được cứu và nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ viện phí. Cha của bé trai cho biết, dù kinh tế khó khăn, gia đình vẫn bán chiếc ô tô là tài sản giá trị nhất, để góp tiền cứu ân nhân.

Bảy năm trôi qua, sự hy sinh của người chồng và lòng thủy chung của người vợ cuối cùng đã được đền đáp. Câu nói "Anh yêu em" tuy ngập ngừng, khó nhọc nhưng đủ để trở thành phần thưởng lớn nhất cho người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân chăm sóc chồng, chưa từng nghĩ đến việc buông tay.